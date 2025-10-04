Israel comienza la deportación de 137 activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada rumbo a Gaza

Activistas de la Flotilla Global Sumud, que fueron detenidas por Israel en aguas internacionales, llegan al aeropuerto de Estambul en un avión de Turkish Airlines (THY) en Estambul, Turquía, el 4 de octubre de 2025.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha confirmado este sábado el inicio del proceso de deportación de 137 tripulantes de los barcos pertenecientes a la Global Sumud Flotilla, interceptados esta semana cuando intentaban romper el bloqueo marítimo israelí sobre la Franja de Gaza.

Los activistas, procedentes de 14 países, serán repatriados vía Turquía, según informaron las autoridades israelíes. Entre ellos se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Jordania, Kuwait, Libia, Argelia, Mauritania, Malasia, Bahréin, Marruecos, Suiza, Túnez y Turquía.

El portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Öncü Keçeli, ha afirmado que 36 de los deportados son ciudadanos turcos. Italia, por su parte, confirmó a través de su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, la presencia de 26 italianos entre los expulsados.

Israel ha calificado a los integrantes de la flotilla como "provocadores" acusándolos de actuar bajo el disfraz de ayuda humanitaria con el objetivo, según el gobierno, de provocar tensiones a las órdenes de Hamás, organización a la que Tel Aviv considera terrorista. Sin embargo, los organizadores de la flotilla niegan esta acusación, defendiendo que su misión era exclusivamente humanitaria y pacífica.

Además, las autoridades israelíes han denunciado que algunos activistas se han negado a aceptar la deportación inmediata, prolongando su permanencia en el país. También han criticado que "varios gobiernos extranjeros" —sin especificar cuáles— estarían mostrando reticencias para facilitar el retorno de sus ciudadanos en los vuelos organizados.