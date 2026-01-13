Albares anuncia la liberación de otros tres presos españoles en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, durante 'Los Desayunos del Ateneo', en Madrid, el 12 de enero de 2026.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que se encontraban presos en cárceles de Venezuela.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha indicado que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar ayer lunes y se unen al grupo de cinco presos españoles liberados anteriormente y que "ya están en España".

De los tres nuevos liberados, ha detallado el ministro, uno "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera persona "está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España".

Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones.

Albares ha aplaudido la labor "discreta" que realiza el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.

Más de medio centenar de presos políticos en Venezuela fueron excarcelados desde el pasado jueves hasta ayer lunes, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno venezolano asegura que 116 personas fueron liberadas, aunque sin dar detalles sobre los beneficiados.

El pasado día 8, ya se anunció la liberación de cinco españoles más. Se trataba de:

José María Basoa

Andrés Martínez Adasme

Miguel Moreno Dapena

Ernesto Gorbe Cardona

Rocío San Miguel

Una larga espera

Los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen esta madrugada, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones como parte del proceso de liberación de un "número importante" de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades. Los parientes de los detenidos denuncian que, de momento, son "muy pocos" los que han salido e insisten en que "todos" deben ser liberados, informa la Agencia EFE.

Desde el jueves, más de cincuenta han sido excarcelados, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas.

Entretanto, decenas de familiares se encuentran en las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas, donde Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, quien está recluido en ese recinto, aseguró a este medio que hay "impaciencia y descontento", pero también "esperanza" de que estén "en libertad muy pronto". "Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora", dijo.

La ONG Foro Penal, que hasta este domingo computaba poco más de 800 presos políticos, confirmó hasta las 21:15 horas de este lunes a excarcelación de 56 personas, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registró hasta las 21:10 hora local un total de 73.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó temprano este lunes de "116 nuevas excarcelaciones", pero no dio detalles en el comunicado, donde señaló que estas medidas "han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Además, indicó que estas actuaciones "dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el presidente constitucional Nicolás Maduro" -capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero junto con su esposa, Cilia Flores- y continuada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien este lunes cumplió una semana en el cargo. "Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua", agregó el ministerio.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió a través de X que el proceso se desarrolle "con plena transparencia, información verificable y sin dilaciones".