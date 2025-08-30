Albares garantiza que España protegerá a los participantes en la flotilla a Gaza y pide un embargo de armas europeo a Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno ofrecerá "toda su protección diplomática y consular" a los ciudadanos españoles que participen en la flotilla humanitaria que zarpará este domingo desde Barcelona rumbo a Gaza.

En declaraciones a RAC1 desde Copenhague, tal y como recoge Europa Press, donde participa en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Albares recordó que en ocasiones anteriores España ya ha acompañado a iniciativas similares y que "en este caso va a ser exactamente igual". Al mismo tiempo, insistió en que lo deseable sería que la ayuda humanitaria pudiera entrar directamente por "los pasos terrestres habilitados" y denunció que numerosos cooperantes han perdido la vida en los bombardeos israelíes.

Un plan europeo para frenar la guerra en Gaza

Por otra parte, el socialista presentó en el Consejo un plan de acción que propone un embargo de armas europeo a Israel, la suspensión del acuerdo de asociación con la UE por incumplimiento de los derechos humanos y la ampliación de sanciones contra colonos responsables de la expansión de asentamientos ilegales.

Asimismo, reclamó que la Unión Europea acate las resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia, lo que implicaría frenar el comercio con productos provenientes de territorios ocupados.

El ministro defendió además mantener el apoyo financiero a la Autoridad Nacional Palestina frente a lo que calificó como un "intento deliberado de asfixiarla económicamente" y anunció que pedirá respaldo europeo a la conferencia internacional sobre los dos Estados que se celebrará en Nueva York. Finalmente, respecto a la guerra en Ucrania, el ministro ha confirmado nuevas sanciones de la UE contra Rusia en septiembre.