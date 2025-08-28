Alemania resucita la mili: ¿podría ocurrir lo mismo en España?

Vuelve la mili a Europa. En mitad de un tenso clima prebélico por la amenaza rusa tras su invasión a Ucrania, los diferentes países de la UE intentan estar listos ante la posibilidad de entrar en combate. Hace un mes, los miembros de la OTAN suscribieron casi por unanimidad una declaración en las que todos se comprometían a subir su gasto en defensa hasta el 5% del PIB (España fue la única que mostró su intención de quedarse en el 2,1%). Además, muchas naciones también están incentivando la entrada en el Ejército para engrosar sus filas.

Alemania ha dado un paso más y ha aprobado un proyecto de ley para introducir un servicio militar de momento de carácter voluntario, pero que podría llegar a ser obligatorio en caso de necesidad y con el respaldo expreso por parte del Parlamento. La norma aún requiere, eso sí, el visto bueno del Bundestag.

La mili, como se conoce aquí el servicio militar, dejó de ser obligatorio en España en diciembre de 2001. El gobierno de José María Aznar puso fin a una práctica que se remontaba a principios del siglo XVIII tras un acuerdo con CiU que, después, recibió el apoyo mayoritario del Congreso. Cabe recordar que la Constitución de 1812 ya estableció en nuestro país el servicio militar universal y obligatorio. Según su artículo 9, "está obligado todo español a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley".

¿Podría instaurarse de nuevo la mili en España tras este parón de 24 años? Lo cierto es que sí. El artículo 30 de nuestra actual Constitución proclama que los españoles "tienen el derecho y el deber de defender a España". Además, establece que "la ley fijará las obligaciones militares de los españoles" y añade que "podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general".

De ahí que el Gobierno puede movilizar a jóvenes de 19 a 25 años en caso de emergencia nacional como reservistas obligatorios, según establece la ley de la carrera militar, y a reservistas voluntarios de entre 18 y 58 años. En cualquier caso, todos deben cumplir con unos requisitos previos de salud.

Sin embargo, no es algo que se plantee de momento el gobierno español. Fuentes del Ministerio de Defensa señalan que no existen planes por ahora en ese sentido. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya ha rechazado la vuelta de la 'mili' públicamente en otras ocasiones. Una encuesta reciente realizada por YouGov destaca que el 42% de los españoles apoyaría un servicio militar obligatorio.

En Europa, 16 países mantienen actualmente como obligatorio el servicio militar. Diez de ellos forman parte de la UE: Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Croacia, Grecia y Chipre. Sin embargo, hay diferencias entre ellos sobre la duración del mismo o si se llama a toda la población joven o sólo parcialmente.

España cuenta actualmente con unos 117.600 efectivos en sus ejércitos, lo que supone una ratio de 2,4 militares por cada 1.000 habitantes. Según Newtral, la media de los países europeos está en 3,6, lo que obligaría a nuestro país a sumar casi 60.000 militares más en el caso de querer igualar estas cifras. Y no es tarea fácil: España no ha dejado de perder militares desde 2010, cuando contaba con 130.039 efectivos. Además, las plazas que se convocan desde el Ministerio de Defensa ni siquiera llegan a cubrir las salidas que se producen cada año.