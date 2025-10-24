Almeida reconoce que no debió apoyar a Vox con lo del "síndrome post aborto" pero no tumbará la medida

Donde dije digo... El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que se equivocaron al votar a favor de una iniciativa de Vox que quería informar a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo de lo que llaman "el síndrome post aborto". "Nunca me he escondido de los madrileños y siempre he dado la cara", ha dicho Almeida en el Pleno extraordinario convocado para tal fin.

Pero pese a reconocer el fallo, el PP de Madrid no apoyará la iniciativa del PSOE para anular la propuesta. Según ha explicado el alcalde, la intención del equipo de Gobierno era "única y exclusivamente que las mujeres pudieran disponer de información en libertad para decidir sobre una cuestión como si abortar o seguir adelante con su embarazo". Y eso es lo que seguirán haciendo, ha dicho Almeida.

Por lo tanto, el Ayuntamiento sí ofrecerá información "de manera libre y voluntaria" a las mujeres sobre las consecuencias del aborto, siempre "de acuerdo con los criterios de las autoridades sanitarias".

Por otro lado, el alcalde ha aprovechado su intervención para atacar tanto a Vox como a la izquierda. De la extrema derecha ha dicho que "ejercen paternalismo con las mujeres" y de Más Madrid y el PSOE que "secuestran la voluntad de las mujeres".

A su juicio, el debate debe centrarse en "la libertad de decisión" de las mujeres y no en "hablar en su nombre diciendo lo que tienen o no que hacer".

Además, el alcalde ha cargado también contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su intención de blindar el aborto en la Constitución, acusando al Ejecutivo de "prostituir a las mujeres con dinero público" y de haber "rebajado la protección de las mujeres con la Ley del solo sí es sí".