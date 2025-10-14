Almeida sospecha "que estábamos asumiendo el argumentario de Vox" con el síndrome post aborto

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El alcalde madrileño anuncia que "voy a tener de dar unas explicaciones a las madrileñas, en este caso, que son las principales afectadas", confirmando que las dará en el Pleno extraordinario reclamado por Más Madrid y PSOE para abordar la polémica.

Antón Parada
Antón Parada
El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, en una imagen de archivo.A. Pérez Meca/Europa Press via Getty Images

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, volvió a salir al paso, ayer lunes, de las preguntas de la prensa acerca de la polémica por la que recientemente dieron marcha atrás y rectificaron. Se trata del supuesto síndrome post aborto por el que Vox -y el PP madrileño y el nacional, momentáneamente- querían informar a las mujeres que quisiesen ejercer su derecho al aborto. 

El regidor madrileño ya tuvo que admitir que "el síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida", pero esa explicación fue insuficiente para Más Madrid y PSOE que reclaman que dé explicaciones en un Pleno en el Ayuntamiento. En este sentido, Almeida ha vuelto a tratar de explicar lo sucedido recogiendo el guante de la izquierda madrileña.

Lo ha hecho desde Bruselas, a preguntas de la prensa allí congregada para cubrir la entrega del premio Europa Nostra a la restauración de la Puerta de Alcalá que el político popular recogió. Ha confirmado que dará explicaciones en la sesión plenaria extraordinaria solicitada por la oposición madrileña. Lo ha hecho argumentando que "parece que estábamos asumiendo el argumentario de Vox en relación con una categoría científica de que verdaderamente no existe".

Almeida: "Esta es la oportunidad que voy a tener de dar unas explicaciones a las madrileñas"

Asimismo, el alcalde de la Villa ha concretado que "yo creo que lo que condujo a equívoco y confusión por nuestra parte y además lo asumo, y lo dije desde el primer momento, es que parece que estábamos asumiendo" ese argumentario de Vox. El mismo que hizo a Génova 13 cerrar filas con la primera postura del PP municipal y que también le hizo cerrar filas con la rectificación posterior del PP municipal.

"Obviamente teníamos una postura que con nuestro voto no se identificó debidamente"
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

"Por tanto, esta es la oportunidad que voy a tener de dar unas explicaciones a las madrileñas, en este caso, que son las principales afectadas", ha adelantado Almeida desde la capital belga. De esta manera, el alcalde de Madrid también ha indicado que les explicará a la madrileñas que solo tenían una "única finalidad" y esta era la de "mejorar los canales de información, no obligar a ninguna mujer a recibir esa información" que aún defienden Vox y los obispos españoles. "Obviamente teníamos una postura que con nuestro voto no se identificó debidamente", ha reflexionado Almeida.

