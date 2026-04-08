Álvaro Sánchez Cotrina (PSOE): "Ni soy sanchista ni antisanchista. Yo siempre voy a poner por delante a los extremeños"

El PSOE de Extremadura está a punto de tomar una decisión clave que marcará su rumbo en los próximos años. Este sábado, más de 9.000 militantes están llamados a las urnas para elegir a la persona que asumirá la secretaría general del partido tras la debacle de las pasadas elecciones autonómicas del 21 de diciembre y la posterior dimisión de Miguel Ángel Gallardo. Dos son los candidatos que han llegado a la recta final de estas primarias: Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega.

Sánchez Cotrina (Cáceres, 1986) es alcalde de Salorino desde 2011, secretario general del PSOE en Cáceres y diputado en la Asamblea de Extremadura. El dirigente se presenta para defender un proyecto más pegado al territorio, con un marcado carácter municipalista y centrado en la escucha activa a la ciudadanía. "Debemos hacer una política de carne y hueso, que seas tú el que invite a la gente a pararse a la calle y que te hable de sus problemas", asegura en una entrevista para El HuffPost.

- ¿Por qué decidió dar el paso de presentarse a la secretaría general del PSOE en Extremadura?

- Tenía claro que el PSOE de Extremadura debe ilusionar de nuevo a la ciudadanía y, para eso, hay que ilusionarse primero por dentro. Todavía no somos capaces de levantarnos con la ilusión y la fortaleza que merece este partido. Dar un paso al frente significaba llenar de vitalidad este partido y llevar a las agrupaciones la voz de alguien que quiere que su organización vuelva a ser la referencia de todos los extremeños y extremeñas. Hay que devolver la vida al PSOE de Extremadura.

- Dígame qué diferencias tiene su candidatura respecto a la de Soraya Vega, su rival en estas primarias.

- Yo tengo respeto por todas las candidaturas que se han ido presentando en este proceso de primarias. Tanto es así que he sido capaz de integrar a dos compañeros que, después, han visto que éramos capaces de compartir proyecto político. Yo presumo de ser una figura de consenso y que puede concitar muchas sensibilidades. Respeto muchísimo a Soraya Vega, pero entiendo que el partido debe tener un claro foco municipalista, territorializado, que conozca Extremadura palmo a palmo... y que sea capaz de hacer las cosas de abajo arriba. Mi estrategia es devolver al PSOE extremeño a la senda ganadora.

- ¿Cuál es la relación entre ustedes dos en esta campaña? Ella dice, por ejemplo, que es la única “militante de base” que se presenta a estas primarias. Y en redes sociales, su último tuit dice: “Es incompatible optar a la Secretaría General y aprovecharse de los recursos de las instituciones para poder hacerlo”. No sé si hablaba de usted...

- Pues no sé si se refería a mí (ríe). Yo intento enforcarme en las cuestiones de valor de este proceso en primarias y hablo de ella en positivo. Algunas chinitas que vienen a la inversa nunca las tengo muy en cuenta. Si ese comentario era por mí, cabe recordar que yo suspendí mi militancia como secretario provincial para no aprovecharme de ese foco mediático. Yo podría convocar a los medios todas las mañanas en la sede del PSOE en Cáceres y he intentado no aprovecharme de eso. Al igual que di instrucciones a los diputados provinciales para que no hicieran campaña por mí.

Y yo no sé si le hará mucha gracia a un militante de base de verdad escuchar a una diputada regional decir que ella también es una militante de base. Yo he tenido responsabilidades orgánicas, como ha tenido ella. La militancia de base es aquella que te impulsa y a mí me han impulsado las bases. Voy a ser secretario general porque la base militante apuesta por una persona que viene de abajo y que no tiene padrinos. Por eso confío tanto en los estatutos y en el último militante de cada una de las agrupaciones. Yo me considero el candidato de las bases.

- Ella también habla de reducir el número de integrantes de la Ejecutiva regional. ¿Está de acuerdo con esa propuesta?

- Si Soraya y yo hemos coincidido en algo es precisamente en este punto, porque es una propuesta que llevo haciendo desde el primer día. Cuando tienes a 65 personas en una ejecutiva al final no sabes quién es responsable de qué. El objetivo fundamental debe ser vencer a la derecha y la ultraderecha y para eso hay que hacer una ejecutiva muy ejecutiva. Son momentos duros y debemos estar con las cabezas concentradas en el proyecto político. Una ejecutiva pequeña facilita y favorece ser contundentes con el mensaje político que queremos trasladar. Cuando hay mucha gente, se desdibuja ese mensaje político.

- En todo caso, algunos medios dicen que ambos no sois los candidatos de Sánchez. ¿Usted es sanchista o no?

- Ni soy sanchista ni soy antisanchista. Defiendo un modelo de partido autónomo, que hable de las cosas del comer, que haga oposición a María Guardiola, que consiga un equilibrio entre lo rural y lo urbano, que apueste por unos servicios fuertes. Y para eso necesitamos ir con exigencias a Madrid y tener voz crítica. Pero nadie trabajará con mayor lealtad y rigor a las siglas que yo. Sánchez está haciendo una política ejemplar desde los postulados de izquierda, tocando temas que nadie se había atrevido hasta ahora, y estamos orgullosos. Si alguien ha transformado la vida de los extremeños que estaban condenados a tener un SMI bajo o unas pensiones bajas... ese es Sánchez. Cuando coincidimos con Ferraz, lo decimos. Y cuando no, lo expresamos y somos críticos con la organización. Yo siempre voy a poner por delante a los extremeños y extremeñas.

- Un paréntesis. En El HuffPost hemos publicado que el acuerdo PP – Vox en Extremadura podría llegar justo después de Semana Santa. ¿Usted cree que es un acuerdo hecho o cree que todavía hay riesgo de repetición electoral?

- He ido pensando diferentes cosas estas semanas, pero creo que lo tienen hecho. Eso sí, lamento que los intereses de Madrid se hayan impuesto a los de Extremadura y los altos mandos de los dos partidos hayan quitado toda autoridad a María Guardiola y a Óscar Fernández. Extremadura siempre ha gozado de una autonomía política que no tiene en este momento. Tenemos que ser críticos con nuestras organizaciones y decir en Madrid que los extremeños no entienden que no podamos tomar las decisiones por nosotros mismos. Me da pena que Guardiola se haya convertido en un títere de Madrid, y lo mismo digo de ese candidato de un partido ultranacionalista que dice que quiere acabar con las CC.AA., pero luego se presenta para pillar cacho.

Creo que el pacto ya está hecho pero nace muerto porque aquí en Extremadura tenemos una idea: que Vox se quiere cargar a Guardiola políticamente. Por eso ese pacto tiene un recorrido muy corto y no descarto que en 2027, además de elecciones municipales, tengamos también autonómicas.

Álvaro Sánchez Cotrina, candidato a la secretaría general del PSOE Extremadura ismartinr

- ¿Cuáles son sus tres principales propuestas para hacerse con el control del PSOE en Extremadura?

- Principalmente territorializar al PSOE de Extremadura. Como no recobremos la conversación interna y el debate crítico, vamos a ser incapaces de penetrar en la sociedad. Después debemos municipalizarlo, para ser igual de creíbles que nuestros alcaldes y portavoces locales. Y hacer una política de carne y hueso, que seas tú el que invite a la gente a pararse a la calle y que te hable de sus problemas.

Mi proyecto nace con la garantía de llegar a todos los espacios territoriales, pero sobre todo para quererse internamente. Hemos pasado por un periodo de convulsión que hace que tengamos que volver a querernos, que todas las sensibilidades y corrientes internas que tienen los partidos puedan ir cerrándose en uno más ancho y amplio que hable de una idea común y una sensibilidad más unitaria. Si mandamos un único mensaje político hacia todas partes, vamos a ser capaces de calar más allá de nuestra militancia. Hay que volver a estar en las fábricas, en los sindicatos, en los institutos, en los hospitales... Volver a ser ese partido humanista y feminista que se convirtió en el altavoz de mucha gente en la calle. Un PSOE a pie de calle.

- Me sorprende que en sus carteles de campaña usted haya rescatado el antiguo logo del PSOE, con el puño y la rosa. ¿Por qué?

- Lo llevo puesto también en la solapa ahora mismo. Porque en Extremadura la socialdemocracia, la reivindicación de los derechos trabajadores o la potenciación de los servicios públicos siempre han estado vinculados a ese PSOE que levantó el puño. Y cuando se sueña en alto hay que volver al origen y recuperar ese sentimiento de rebeldía y orgullo de nuestra tierra en los años ochenta.

- ¿Qué le parece que el PP use a menudo el recuerdo de la figura de Fernández Vara para atacar a Sánchez?

- Pues que no conocían de nada a Fernández Vara. Estoy cansado de ese manoseo de su figura política. Él destacaba por ser una figura muy central y muy solvente, pero también muy leal. Todo el mundo sabe que jamás buscó confrontar con Ferraz y si lo hizo fue desde la lealtad. Su legado está impreso en las páginas de nuestro partido. Ese es el Guillermo del que se acuerda todo el mundo.

- Usted es pueblo de Salorino desde 2011, si no estoy equivocado. Un pueblito que tiene unos 600 habitantes. Véndanos un poco su municipio.

- Estoy enamorado de mi pueblo, de mi tierra. Conseguí ser alcalde de mi pueblo en 2011, en otro momento muy difícil para el PSOE de Extremadura, pero también bonito para los que sentimos la ideología progresista en nuestras venas. Y en estos años no es que todo el mundo se haya vuelto del PSOE en mi pueblo, sigue habiendo algún fachilla (ríe), pero los vecinos ven en nosotros personas que se han arremangado y han defendido los intereses del pueblo. Y eso es lo que quiero transmitir a todos los militantes extremeños ahora, que van a tener un secretario general en el que pueden confiar y que va a estar siempre remangado.