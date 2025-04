Alvise teme que los otros dos eurodiputados de Se Acabó la Fiesta hayan sido "comprados" por un 'lobby'

El líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez Fernández, ha reconocido que ha pedido explicaciones a los otros dos eurodiputados de la formación, Nora Junco y Diego Solier, por votar distinto a él en el Parlamento Europeo, e incluso ha dicho no saber si han sido "comprados" por algún lobby armamentísico al votar a favor del Plan de Rearme de la UE.

Junco y Solier se adscribieron al Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, el mismo del partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, pero la incorporación de 'Alvise' no se llegó a formalizar y sigue figurando como no adscrito.

En un podcast de 'Eclécticos Worldwide', Alvise señala que los tres eurodiputados de SALF venían votando lo mismo hasta las ultimas votaciones, pero últimamente hay diferencias con los otros dos. "Mis otros dos eurodiputados, que son Diego y Nora, han votado en contra en casi todas menos en las últimas. Yo les he pedido explicaciones de por qué en las últimas ellos han votado a favor", ha reconocido.

Pérez Fernández dice desconocer "si ha venido un 'lobby' por detrás y ha comprado" a uno de sus eurodiputados, pues sostiene que es algo "fácil" que llegue "un 'lobby' armamentístico a cenar contigo y te deje un maletín al lado".

El líder de SALF no sabe por qué ellos votaron una cosa y él otra, pero ha animado a sus simpatizantes a que también pidan explicaciones a Nora Junco y Diego Solier por si se han "vendido" a un grupo de interés y sean ahora "lobos que se disfrazas de ardillas".

"Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles --ha afirmado--. Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado".