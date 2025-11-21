Anatomía de un instante: el día que Tejero volvió al Congreso

Cuando uno entra en el salón de plenos del Congreso, además de sentir un culpable deseo de sentarse en el escaño que ocupa el presidente del Gobierno, es irremediable mirar hacia el techo buscando las huellas que dejó el frustrado golpe de Estado que perpetró el teniente coronel Antonio Tejero aquella histórica jornada del 23 de febrero de 1981. 35 impactos de bala - según el último informe emitido por la Cámara Baja - que sumergieron al país en el miedo y la incertidumbre durante casi 24 horas agónicas.

Casi medio siglo después de aquel día, los bulos y las conspiraciones sobre la denominada 'verdad' del 23F no han parado de extenderse. Alimentando un mito que, ya de por sí, sobrevive en la memoria de los españoles por las imágenes reales que llegaron de aquel momento o las portadas de los periódicos del día siguiente. Sólo así conocemos que tres de los presentes en aquella sesión de investidura, Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, no se tiraron al suelo ni se resguardaron de la ráfaga de disparos de los golpistas. Ejemplos heroicos de una España que había decidido mirar de frente a su propia historia para no volver a un oscuro pasado.

Hace unos meses, casi en secreto, Antonio Tejero volvió a empuñar su arma reglamentaria en la tribuna del Congreso. No lo hizo el personaje real, que pelea contra la muerte en su retiro mediático, sino uno ficcionado cuyo rostro caracterizado pertenece al actor David Lorente. El intérprete, habitual en series de televisión, se paseaba este jueves sonriente por la sala Constitucional del Congreso de los Diputados con motivo de la presentación de la miniserie de Movistar Plus, "Anatomía de un instante", que disecciona con minuciosidad el 23-F a partir del libro de Javier Cercas con el mismo nombre.

Meses atrás, se puso el traje de coronel para reproducir en el pleno del Congreso y ante las cámaras lo que se vivió en aquel intento de golpe de Estado. "Tuvimos tres días para grabar allí. Muy frenéticos. Habíamos ensayado antes en una sala, pero estar allí era otra cosa. Emocionante. “¡Quieto todo el mundo!” lo repetí unas 450 veces", aseguró hace unos días Lorente en una entrevista a MurciaPlaza.com.

Momento de la grabación de la serie "Anatomía de un instante" Movistar Plus

El regreso de Tejero - o su doble - a un Congreso y a una España irreconocibles tuvo lugar el día que, también, se cumplían cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco. Hacer coincidir la presentación de la miniserie con esta efeméride, desde luego, no resultó nada casual. De la misma manera que tampoco sorprendió la presencia en este evento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien celebró que una serie así "ayuda a que los jóvenes entiendan que la democracia en España no fue un accidente ni automatismo histórico, sino un logro colectivo".

El líder socialista lanzó, además, una advertencia el mismo día que el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. "La democracia es un privilegio que debemos defender cada día. Defenderla de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de campañas de desinformación o abusos de poder. Esta serie nos recuerda que hubo un instante en el que España decidió avanzar y no retroceder. hay instantes que definen un país y hay países como el nuestro que saben estar a la altura de esos instantes", dijo. Palabras, posiblemente, tampoco nada casuales.

Presentación de "Anatomía de un instante" en el Congreso EFE

En la misma línea se pronunció la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Un pueblo que no sabe de su historia no puede plantearse un buen presente o un buen futuro. La democracia no nos cayó del cielo. Y por eso la tenemos que defender cada día. Para nosotros es importante que se haya hecho esta serie", dijo en su calidad de anfitriona. Y el CEO de Movistar Plus, Daniel Domenjó, aseguró por su parte que tenían la "responsabilidad" de contar lo que pasó el 23-F para "lograr un mejor entendimiento entre los españoles".

Javier Cercas, quien meses atrás había pedido la dimisión de Pedro Sánchez, tomó también la palabra para señalar que el 23-F fue el "mito fundacional de la democracia española" y el momento exacto en el que acabó la Guerra Civil. "El franquismo no fue la paz, fue la prolongación de la guerra por otros medios", señaló. Y pidió expresamente al presidente del Gobierno que desclasifique la información secreta sobre el 23-F para luchar contra las mentiras y bulos que rodean a este suceso. "No va a cambiar nada la interpretación del Golpe, pero al menos tendremos un instrumento al que agarrarnos ante la desinformación", le ha pedido.

Sánchez, por su parte, se mostró favorable a esta petición y recordó que hay una reforma de la ley de secretos oficiales ya en tramitación en el Congreso. Mientras, contamos con la serie de Movistar Plus, ya disponible al completo en su plataforma, para conocer al detalle algunas de las intrahistorias que encierra uno de los días inmortales de la historia de España.