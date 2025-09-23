Andalucía introduce una deducción fiscal por gastos veterinarios: en qué consistirá y cuáles serán las condiciones

Si eres andaluz y piensas tener un animal de compañía, estás de suerte. El Presupuesto de Andalucía para el año 2026 incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales, que incluye una deducción del 30 por ciento en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. La estimación del impacto que tendrá esta medida alcanza los 12 millones al año, que se traducirá, en la práctica, en más "capacidad de ahorro" para todos aquellos andaluces que compartan su vida con un animal de compañía.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención este lunes, en Sevilla, en el foro empresarial 'Investors day', del diario digital El Confidencial.

El presidente ha avanzado que una de las medidas que formará parte de esta nueva batería de beneficios fiscales está concebida para ayudar con los gastos veterinarios que deben asumir los propietarios de animales de compañía. En concreto, las próximas cuentas autonómicas llevarán prevista una deducción del 30% en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota.

En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años. En determinados casos, el periodo de tiempo será incluso mayor.

Así, si se trata de perros de asistencia, de perros guía para personas ciegas, de aquellos que detectan bajadas de azúcar o ataques epilépticos, e incluso de los perros que asisten a mujeres víctimas de violencia de género, entonces dicha deducción se aplicará durante toda la vida del animal y con efecto inmediato: no tendrán que ser necesariamente adoptados o adquiridos ahora.

Según el análisis de esta deducción, serán unos 182.000 andaluces los que podrán acogerse a ella, según ha expuesto el presidente, quien ha explicado que "Andalucía quiere ser pionera" y con esta "importante medida, que es novedosa y especial, lo somos".

Según el presidente, los animales de compañía son en realidad un miembro más de nuestras familias, que "nos dan cariño y no sólo necesitan también cariño por nuestra parte sino una serie de atenciones".

"Hemos pretendido ser sensibles a esa gran parte de la población que convive con animales, e incluso de las muchas personas que necesitan de ellos para poder seguir con su día a día", ha explicado Moreno.