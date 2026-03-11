7 datos para no olvidar este 11M: desde la autoría intelectual de los atentados hasta las teorías de conspiración y bulos que se difundieron

Hoy se cumplen 22 años del mayor atentado de la historia de España: el 11M. Y, al contrario de lo que se ha podido escuchar en la jornada de hoy por parte de algunos partidos como Vox— que en un intento de avivar teorías de conspiración han defendido que quieren "saber la verdad"— lo cierto es que la única mentira que conocemos fue la que realizó el Partido Popular (PP), que echó la culpa a ETA apenas unos días antes de que tuviesen lugar las siguientes elecciones generales en España.

¿Qué ocurrio el 11M? ¿Cuántas explosiones hubo?

El atentado ocurrió el 11 de marzo de 2004. Aquel día, diez artefactos explosivos detonaron en cuatro estaciones de tren diferentes de Madrid (Atocha, El Pozo y Santa Eugenia y la calle Tellez) sobre las 07:30, justo en la hora punta y cuando todo el mundo iba a trabajar o estudiar, lo que dejó un balance de fallecidos bastante elevado.

Junto a los explosivos que detonaron también había otros tres que las autoridades hallaron más tarde y que tuvieron que encargarse posteriormente de detonar. Uno de ellos se convertiría, de hecho, en una de las claves principales para los investigadores. Y gracias a él se pudo averiguar la identidad de los autores.

¿Cuántos heridos y muertos dejó la tragedia?



En total, según el balance oficial, las explosiones dejaron 193 fallecidos y cerca de 2.000 heridos, lo que convirtió el atentado no solo en el más grave de España, sino también en el atentado yihadista más grande que se ha cometido en Europa, como explicaremos más adelante.

Los heridos y personas que lograron sobrevivir a los ataques— así como sus familiares— a día de hoy continúan sufriendo sus consecuencias, bien sea por el lado emocional o por las secuelas físicas que arrastran.

La destrucción de los vagones

Tras el atentado se procedió a la destrucción de los trenes, los cuales fueron retirados los días 12 y 13 de marzo. Esto provocó una oleada de reacciones y de críticas, pues debido a ello ya no se podían recolectar más muestras en caso de querer necesitarlo. Sí que se conservaron 23 bolsas de muestras y un coche del tren de Santa Eugenia. El resto quedó convertido en chatarra.

Según pudo explicar el expresidente de Renfe en su momento, Miguel Corsini, la compañía no recibió en ningún momento una orden judicial que autorizara la destrucción y el desguace de los trenes. Además, según defendió entonces, ni la Policía ni las autoridades se interesaron por la preservación de los trenes.

¿Quién fue el autor de los atentados y qué motivaciones tenía?

El juicio, que se celebró en 2007, no señaló una autoría intelectual en concreto del atentado, aunque desde la investigación de Reinares se apuntó a Amer Azizi, un hombre de origen marroquí que según la CIA llegó a ser la mano derecha de Abu Hamza Raia, jefe de operaciones externas de Al Qaeda.

Su paradero, según el juicio, se desconocía. Sin embargo, tal y como se pudo conocer más tarde, el marroquí perdió la vida en un ataque de EEUU en diciembre de 2005, apenas un año más tarde del atentado. Su muerte fue confirmada por el grupo terrorista en 2009.

A pesar de que el juicio, que duró cuatro meses y medio, no encontró un autor intelectual, 21 de los 28 procesados fueron condenados y uno de ellos sería condenado posteriormente, sumando un total de más de 120.500 años de prisión.

Respecto a sus motivaciones, según señalan varios documentales e investigaciones, se cree que fueron dos principalmente: una yihadista y una política, impulsada por el envío de tropas a Irak y Afganistán por parte de España en colaboración con EEUU en la guerra de Irak.

Teorías de la conspiración, bulos y elecciones del 14M

En el momento del atentado, que ocurrió apenas unos días antes de las elecciones generales, gobernaba en España el popular José María Aznar, quien en un inicio junto a su partido y varios medios de comunicación, defendió la hipótesis y bulo de que la banda terrorista local ETA podía estar detrás del suceso.

De hecho, según el documental de Netflix, el popular llegó a llamar a varias redacciones para decir que "el gobierno tenía la certeza de que había sido ETA", cuando en realidad quienes estaban detrás del atentado provenían de la banda Al Qaeda (los cuales tuvieron que reclamar la autoría del atentado a través de una carta).

Las elecciones, finalmente, las acabó ganando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, quien hasta entonces se encontraba en la oposición.

¿Qué dijo la sentencia?

La sentencia, de más de 200 tomos y que dejó 22 condenados, se dictó el 31 de octubre de 2007. En ella, se determinó que los atentados ocurridos aquel 11 de marzo se realizaron por una célula yihadista en cooperación de un español: José Emilio Suárez Trashorras, el cual facilitó los explosivos a los terroristas.

Siete miembros de la célula se suicidaron en Leganés el 3 de abril de 2004. A día de hoy solo tres de los condenados permanecen en prisión: Jamal Zougam, Otman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras. Los tres tienen prevista su salida para 2044.

Un documental y un libro que explican la cronología de lo ocurrido

La gravedad de los hechos, sumado a las teorías de conspiración y los bulos, llevaron a publicar numerosos reportajes de investigación, libros, series y películas. Algunas de las obras más reconocidas y que mayor peso han ganado en torno a esta cuestión son el documental de Netflix "11M" o el libro "11-M. La venganza de AlQaeda", publicado por Fernando Reinares, experto en terrorismo global en el Real Instituto Elcano con sede en Madrid.