Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Antón Losada recuerda lo que le explicaban en la Facultad de Derecho y lo compara con lo que ha pasado con el Fiscal General del Estado
Política
Política

Antón Losada recuerda lo que le explicaban en la Facultad de Derecho y lo compara con lo que ha pasado con el Fiscal General del Estado

El politólogo y doctor en Derecho ha sido muy claro.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Antón Losada, en un vídeo de sus redes sociales.ANTÓN LOSADA

El politólogo Antón Losada, Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en gestión pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha comparado lo que aprendió él en la Facultad de Derecho con lo que está ocurriendo, a su juicio, con la condena del Tribunal Supremo (TS) al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz.

García Ortiz ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos. El fallo inhabilita a Ortiz durante dos años, le obliga a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No entiendo la urgencia que tuvo el Tribunal Supremo en emitir un fallo sin sentencia en apenas una semana. No sé si había alguien en España que reclamara esa urgencia y que no se abriera paso como vimos en otras sentencias trascendentes. Estaremos todos de acuerdo en que esta es una sentencia trascendente", ha afirmado Losada en la Cadena Ser.

"Como vimos, por ejemplo, en el caso del procés, donde se agotaron toas las opciones para tratar de buscar la unanimidad. No entiendo por qué no se agotaron todas las opciones, no entiendo cuál era la urgencia de publicar el fallo sin la sentencia", ha señalado.

Losada ha puesto el foco en que el "Fiscal General ha dimitido, sabe que ha sido condenado, pero no sabe por qué, no sabe cuál es el argumento ni las pruebas que ha valorado el Tribunal Supremo, sabe que ha sido condenado, pero desconoce" el motivo. 

"Segundo elemento: como no tenemos sentencia, se abre paso la especulación. A lo mejor no tenemos sentencia para poder decir que estamos criticando algo que no conocemos. Yo no estoy criticando la sentencia, que quede claro. Yo lo que estoy cuestionando es el debate que está surgiendo alrededor", ha subrayado Losada.

"Yo creía que estaba asistiendo a una vista oral en la que se juzgaba la presunta filtración de un correo. Pero ahora parece, según las especulaciones que van saliendo, que no, que también se juzgaba la nota de prensa. Con lo cual una cosa que nos explicaban en la Facultad de Derecho: que en el proceso penal tenía que estar muy claro cuál era el objeto del proceso. A mí, sinceramente, me genera ya muchas dudas", ha admitido.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Losada ha reiterado que quiere llamar la atención "sobre la excepcionalidad de que el Fiscal General del Estado haya tenido que irse a su casa condenado por una sentencia en la que no conoce todavía el razonamiento jurídico que le ha llevado a la condena".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 