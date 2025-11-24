Antón Losada recuerda lo que le explicaban en la Facultad de Derecho y lo compara con lo que ha pasado con el Fiscal General del Estado

El politólogo Antón Losada, Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en gestión pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha comparado lo que aprendió él en la Facultad de Derecho con lo que está ocurriendo, a su juicio, con la condena del Tribunal Supremo (TS) al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz.

García Ortiz ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos. El fallo inhabilita a Ortiz durante dos años, le obliga a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No entiendo la urgencia que tuvo el Tribunal Supremo en emitir un fallo sin sentencia en apenas una semana. No sé si había alguien en España que reclamara esa urgencia y que no se abriera paso como vimos en otras sentencias trascendentes. Estaremos todos de acuerdo en que esta es una sentencia trascendente", ha afirmado Losada en la Cadena Ser.

"Como vimos, por ejemplo, en el caso del procés, donde se agotaron toas las opciones para tratar de buscar la unanimidad. No entiendo por qué no se agotaron todas las opciones, no entiendo cuál era la urgencia de publicar el fallo sin la sentencia", ha señalado.

Losada ha puesto el foco en que el "Fiscal General ha dimitido, sabe que ha sido condenado, pero no sabe por qué, no sabe cuál es el argumento ni las pruebas que ha valorado el Tribunal Supremo, sabe que ha sido condenado, pero desconoce" el motivo.

"Segundo elemento: como no tenemos sentencia, se abre paso la especulación. A lo mejor no tenemos sentencia para poder decir que estamos criticando algo que no conocemos. Yo no estoy criticando la sentencia, que quede claro. Yo lo que estoy cuestionando es el debate que está surgiendo alrededor", ha subrayado Losada.

"Yo creía que estaba asistiendo a una vista oral en la que se juzgaba la presunta filtración de un correo. Pero ahora parece, según las especulaciones que van saliendo, que no, que también se juzgaba la nota de prensa. Con lo cual una cosa que nos explicaban en la Facultad de Derecho: que en el proceso penal tenía que estar muy claro cuál era el objeto del proceso. A mí, sinceramente, me genera ya muchas dudas", ha admitido.

Losada ha reiterado que quiere llamar la atención "sobre la excepcionalidad de que el Fiscal General del Estado haya tenido que irse a su casa condenado por una sentencia en la que no conoce todavía el razonamiento jurídico que le ha llevado a la condena".