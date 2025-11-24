Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juan José Millás pone voz con dos palabras a lo que a muchos les parece la condena al Fiscal General del Estado
Juan José Millás pone voz con dos palabras a lo que a muchos les parece la condena al Fiscal General del Estado

"Ha roto el consenso respecto a lo que es real", avisa el escritor.

El escritor Juan José Millás
El escritor Juan José Millás, en una imagen tomada en Valencia.Getty Images

El escritor Juan José Millas, que ha ganado entre otros el Premio Planeta, el Nadal y el Nacional de Narrativa, ha dejado muy clara su visión sobre la condena del Tribunal Supremo (TS) al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz.

El escritor, en su habitual participación semanal en el programa A vivir de la Cadena Ser, ha hablado sin tapujos sobre lo que le parece el fallo que inhabilita a Ortiz durante dos años, le obliga a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Millás ha asegurado que, sobre todo, le ha parecido "muy kafkiano" "el modo de comunicarlo" porque "se ha declarado culpable, pero no se ha dicho por qué": "Es increíble. Suelo decir que Kafka fue el escritor que mejor contó el siglo XX y que lleva camino de ser el que mejor cuente el siglo XXI".

El escritor ha subrayado que "este hombre", en referencia a García Ortiz, "entró ya como culpable", "no entró como un presunto inocente" en la sala y ahora se van a buscar "la vida para decir por qué".

En opinión de Millás, "lo grave de este asunto" es que "ha roto el consenso respecto a lo que es real": "En este caso solamente aplicando el sentido común, párvulos de derecho, la duda siempre a favor del reo. Pues no, es culpable. No sabemos por qué ni él tampoco. Ya Kafka nos lo dirá. Kafka que es el Tribunal".

"Es como si hubiera dos grupos de la sociedad que se enfrentaran discutiendo si esto es un micrófono o una cuchara. Es una ruptura del consenso gravísima porque reduce a la sociedad a una situación de esquizofrenia", ha alertado el escritor.

Millás ha certificado que "lo importante no es lo que digan las palabras, sino quién manda": "Es una locura, es un brote psicótico. Hemos perdido pie. Convivimos con dos realidades o con dos formas de ver la realidad".

