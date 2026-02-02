Luis Fonsi es tajante como pocas veces al pronunciarse sobre el ICE y Donald Trump: "A veces pienso que ni nuestro propio presidente lo entiende"

El cantante puertorriqueño Luis Alfonso Rodríguez, conocido artísticamente como Luis Fonsi, ganador de 5 Latin Grammys y varios American Music Awards, se ha pronunciado tajante como pocas veces sobre las polémicas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, que ha causado hasta el momento dos fallecidos.

Después del discurso de Bad Bunny en los Grammy 2026 tras recoger el premio a mejor álbum de música urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOTos, en el que pronunció "fuera ICE" e hizo gala de una defensa absoluta de los migrantes: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos".

Ahora ha sido el turno de Fonsi durante una entrevista con Europa Press a raíz del lanzamiento de la canción Cambiaré, junto al cantante Feid. Preguntado sobre la cuestión, ha respondido que "siento muchas cosas".

Y esas "cosas" no son otras que "impotencia, vergüenza, coraje", principalmente porque es "latino" y "americano": "Al ser puertorriqueños somos americanos, cosa que mucha gente todavía no lo entiende".

Ni el presidente lo entiende

En ese sentido, luego Fonsi ha recalcado que incluso "algunas veces pienso que ni nuestro propio presidente (Donald Trump) lo entiende". Ha calificado las redadas como algo "vergonzoso" y "horrible".

Respecto a los discursos en los Grammy ha sido cristalino: "Podemos estar aquí todo el día hablando y creo que anoche fue una noche muy importante, en los Grammys, donde mucha gente se desahogó y creo que hay que seguir desahogándose y usando todas las plataformas para ver si hay algún cambio".

No tirar la toalla, a pesar de Trump

"Con el presidente que tenemos, algunas veces uno dice, ¿cómo puede ser? Pero no podemos tirar la toalla: hay que seguir hablando, hay que seguir tratando de evolucionar y que esta gente que viene, llegan y cruzan con una maleta llena de sueños, que se les trate como seres humanos, ¿entiendes?", ha defendido Fonsi.

Ha concluido rematando con cuál es la actual tónica de lo que hay que hacer: "Seguimos luchando".