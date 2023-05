Antonio Moreno, el exactor porno que se ha convertido en el nuevo alcalde de un pueblo de Albacete

Se llama Antonio Moreno y es, desde anoche, alcalde de Carcelén (Albacete), un municipio de menos de 500 habitantes. Ha conseguido cuatro de los siete ediles en juego para su partido, el PP, dando la vuelta al tablero y logrando la mayoría absoluta, en detrimento del PSOE. La curiosidad es que Moreno, aparte de político, es un exactor porno gay que se hacía llamar Hugo de Silva en sus tiempos, una vida que ya es pasado.

Ahora, este ganadero albaceteño será el regidor de la localidad tras concurrir por primera vez a unas elecciones. Una vida muy distinta. En concreto, la candidatura encabezada por Moreno ha cosechado cuatro concejales frente a los tres que ha obtenido el PSOE. La lista del PP ha reunido 202 votos (51,39%), mientras que los socialistas han quedado con 190 papeletas (48,34%). Es decir, el ganadero será alcalde por sólo 12 sufragios.

Moreno ha desarrollado una variada carrera profesional, hasta llegar a la alcaldía manchega. Además de actor de cine para adultos, ha ejercido como bombero forestal en Castilla-La Mancha y fue ese el trabajo que lo llevó a Carcelén. "Me enamoré de este pueblo desde el primer día", declaró al diario El digital de Albacete. Y allí que se quedó. Seis años lleva ya en la zona, cuidando de sus animales, porque ahora es ganadero.

"Mientras me dedicaba a cuidar de mi ganado, el PP me propuso colaborar en el nuevo proyecto político de Carcelén", confesó en otra entrevista con ABC. Sin embargo, el nuevo alcalde de la formación conservadora puso algunas condiciones para presentarse como candidato. "Cuando el PP me dio la oportunidad de encabezar este proyecto les indiqué que no tenía ningún problema, pero que lo quería hacer con un grupo que nunca hubiera tenido nada que ver con la política. Lo que queremos es trabajar por el pueblo y hacer proyectos para el pueblo".

Su presentación tuvo lugar el pasado 1 de abril en un acto en el que participaron el secretario general del PP, Bernardo Ortega, el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Antonio Martínez, la diputada y coordinadora comarcal, Cesárea Arnedo y la alcaldesa de Bonete, Josefina Mansilla, junto a varios miembros de la Junta Local del PP de Carcelén, quienes mostraron su apoyo al nuevo candidato. En mente, el eje de su campaña: "gobernar de cara a nuestra gente, a nuestro pueblo, y de la mano de aquellos a los que hay que rendir cuentas, escuchando a todos para satisfacer las demandas", repite.

¿Y cómo influye su etapa como actor porno? No lo elude, no se esconde, pero tampoco le da importancia, dice que "aquello fue hace muchos años, fue una época de mi vida de la que tampoco me arrepiento". "Es una época de mi vida que desde el principio conocían tanto mi pareja como todo el mundo en el pueblo, nunca he ocultado nada", manifestó a los medios.

Ahora su meta es trabajar con los jóvenes del pueblo, anclar población, proteger a los ganaderos y ofrecer oportunidades en esa España Vaciada.