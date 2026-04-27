Y todo a media luz: qué sabemos sobre las causas que provocaron el gran apagón en España

El 28 de abril del año pasado, (casi) todo un país se quedó a oscuras. A las 12.33h, una cadena de fatalidades provocó el colapso del suministro eléctrico de la Península Ibérica y todo dejó de funcionar. Los semáforos, la televisión, los refrigeradores, la industria, los servicios... España (con la excepción de sus islas, Ceuta y Melilla) vivió un apagón general que tardó varias horas en poder ser corregido. Y mientras la economía española echaba el freno (con un impacto cifrado entre los 1.600 y 4.500 millones de euros), muchos salieron de sus casas y de sus trabajos para hacer vida en la calle... esperando a que la luz volviera a prender.

La dificultad para acceder a fuentes de información y la demora del Gobierno en salir a dar explicaciones hicieron que, en las primeras horas, corrieran por los corrillos de vecinos todo tipo de sospechas sobre el origen del apagón. ¿Un sabotaje? ¿Un ataque encargado por una injerencia extranjera? ¿El fin del mundo? Un año después de aquel capítulo, hay diferentes estudios oficiales que explican y determinan las causas que llevaron a que España se quedara "a dos velas" durante casi toda una jornada, aunque la confusión sigue siendo evidente entre la ciudadanía un año después. En paralelo, el apagón no se ha cobrado hasta el momento dimisiones o destituciones y muchos expertos advierten de que lo ocurrido hace ya un año podría volver a darse de nuevo si no se aplican cuanto antes más medidas correctoras en el sistema eléctrico.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen EFE/ Chema Moya

Pero, ¿qué ocurrió exactamente para que España sufriera el mayor apagón en Europa en más de dos décadas? El 17 de junio, casi dos meses después, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presentó en el Consejo de Ministros un informe elaborado por un comité y aprobado posteriormente por el Consejo de Seguridad Nacional. La principal conclusión es que el colapso del suministro eléctrico se debió a una sobretensión de origen "multifactorial". La cronología, grosso modo, es la siguiente:

27 de abril (el día antes del apagón): El operador del sistema, Red Eléctrica, programa 10 centrales térmicas repartidas por todo el territorio para el control dinámico de tensión del día siguiente. Sin embargo, a las 20:00 horas, una de las centrales previstas declaró que no iba a estar operativa el día 28. El operador decidió reprogramar pero no sustituyó ese parque térmico en las horas centrales del día siguiente.

28 de abril, 9 de la mañana: Comienzan a observarse oscilaciones en las tensión del sistema eléctrico, pero dentro los límites permitidos por la normativa.

12.03h: En ese momento, se produce una oscilación "atípica" y con una frecuencia mayor de lo habitual. Con la información disponible, se puede situar su origen en la península y vincularla con "una instalación específica y un comportamiento anómalo".

12.19h. Se produce otra fuerte oscilación, por lo que el operador decide aplicar los protocolos existentes. Las medidas resultan eficaces, pero causaron también que aumentara la tensión. Para controlarla, el operador ordenó conectar una nueva central en la zona sur, pero esta necesitaba una hora y media para activarse. En ese momento también se detecta que "las centrales que estaban disponibles para controlar tensión y las que también habían sido programadas para ello por restricciones técnicas no estaban regulando tensión según lo previsto por la normativa", según el informe.

12.32h. Se produce una subida de tensiones "rápida, sostenida y lineal", acompañada de desconexiones de infraestructuras en Granada, Badajoz y Sevilla, entre otros lugares. Algunas de estas desconexiones tuvieron lugar dentro de los límites autorizados para proteger las instalaciones, pero otras "ocurrieron de manera indebida".

12.33h. 30'': Las altas tensiones conducen a una reacción en cadena en la que la desconexión de cada planta provocaba la de la siguiente y, además, se perdió la capacidad de interacción con Europa a través de Francia. Ante la incapacidad para regular tensión, el sistema colapsó y se fue a "cero".

Vecinos en Granada sin luz el día del apagón Fermin Rodriguez

Tras este estudio, y a modo de conclusión, Aagesen determinó que el sistema no disponía de suficiente capacidad de control de tensión dinámica y que las acciones llevadas a cabo por el operador para corregir las oscilaciones fueron las previstas por la normativa, pero también provocaron más inestabilidad al sistema. Además, algunas de las desconexiones que se produjeron fueron "aparentemente indebidas".

Red Eléctrica y los operadores eléctricos rechazan, por su parte, cualquier responsabilidad mientras la CNMC acaba de incoar 20 expedientes sancionadores por el apagón. Red Eléctrica asegura que el el apagón se podría haber evitado si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión no hubieran incumplido. Las empresas, en cambio, manifestaron que el operador principal no activó los recursos disponibles para evitar las fluctuaciones previas al apagón y que la capacidad de control de tensión fue "insuficiente" y estaba "mal repartida".

"Fueron diferentes errores a lo largo de toda la cadena. Red Eléctrica es culpable como operador principal del sistema, pero también los diferentes actores son copartícipes porque deben imponer un cierto control a la hora de inyectar su generación de energía a la red", explica a El HuffPost Diego Sanz Jiménez, responsable de Energía & Utilities en VASS.

Lo cierto es que en los meses anteriores se registraron incidencias similares y oscilaciones que podrían haber hecho saltar las alarmas. "Hoy ha sido muy exagerado. Una oscilación muy, muy bestia", se escucha decir en llamadas meses antes del apagón entre los técnicos del operador del sistema y las compañías del sector reveladas por El Mundo. De ahí que muchos pongan en duda el papel de Red Eléctrica en los meses previos al apagón.

El metro de Barcelona, cerrado durante el día del apagón Anadolu via Getty Images

¿Podemos entonces estar seguros de que un apagón como el de hace un año no volverá a pasar? Jiménez es tajante: "El principal gestor del sistema se ha puesto las pilas modificando diferentes procedimientos de control y se han tomado acciones para que algo así no vuelva a suceder. Pero España sigue sin tener una planificación de inversiones en energías renovables para hacer una transformación profunda en esa red de transporte y subestaciones en las que se produce las conversiones entre la energía renovable y la convencional. Y también debemos dotar a la red de mayor flexibilidad a través de nuevas tecnologías, como por ejemplo con las baterías; así como casar la generación con la demanda, lo que requiere de análisis predictivos y un mayor control sobre la red".

El experto introduce en el debate uno de los asuntos más espinosos que dejó el apagón: ¿tuvo que ver un "exceso" de renovables? En los últimos años, España ha incrementado la penetración de renovables en su 'mix' hasta situarse en el 55,5% de la generación en 2025. Un éxito para aquellos que defienden la "energía verde" frente a otras fuentes muy contaminantes, pero que ha dejado al desnudo otro problema: se trabaja en un sistema eléctrico del siglo XXI con herramientas del siglo XX.

El informe de los operadores de redes europeos, Entsoe-E, señala que uno de los "fatales errores" de ese día fue la falta de control de tensión por parte del sistema. Y especialmente en lo relativo a las energías renovables. En 2021, Red Eléctrica pidió a la CNMC que la solar y la eólica pudieran controlar la tensión, pero esa orden no había sido efectiva en el momento del apagón. Ahora, por ejemplo, ya hay unos 4,5 GW de plantas fotovoltaicas que regulan tensión después de la aprobación del nuevo P.O.7.4, que permite a estas energías ofrecer control dinámico de tensión y cambios en la operación de la interconexión con Francia. "Usar y potenciar la energía renovable no es un error. El fallo es que se ha hecho sin una planificación adecuada y sin establecer controles", apunta Jiménez.

Pero nada sale gratis. Red Eléctrica ha puesto en marcha también una "operación reforzada" para garantizar el "equilibrio" del sistema, que básicamente consiste en la programación masiva de ciclos combinados (unos 25 al día, frente a los 7 del día del incidente). Esto aumenta inevitablemente el precio de la electricidad en el mercado mayorista, lo que implica a su vez que los consumidores estén pagando una media de 23,58 euros más por megavatio hora, según la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc).