El Gobierno sustituye la rebaja del IVA de la gasolina por descuentos

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un nuevo paquete de ayudas para paliar el impacto económico en los españoles derivado de la guerra de Irán tres meses después de que se aprobara el primero y que caduca mañana, 30 de junio. Este nuevo paquete tendrá un coste de 1.825 millones de euros y durará otros tres meses más.

La principal novedad es que la rebaja del IVA de los combustibles hasta el 10% decaerá este 1 de julio. Es decir, a partir del miércoles volverá a estar en el 21%. En contrapartida, para los hogares, la rebaja de precios en las gasolineras se articulará con una rebaja progresiva un descuento que irá descendiendo progresivamente durante el verano: empezará en 15 céntimos por litro en julio, se reducirá a 10 céntimos en agosto y finalmente a 5 en septiembre, para desaparecer a partir de octubre. En todo caso, el Gobierno ha incluido una cláusula automática de reactivación de esta rebaja, por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los carburantes supera el 15%. Por el contrario, sí se mantiene la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas.

Además, en el caso de la agricultura, ha sido aprobada una ayuda de 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, que se suman a los 500 millones que ya estaban disponibles, ha afirmado Cuerpo.

En lo que respecta a la energía eléctrica, el Gobierno ha decidido suprimir progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). Así, el tributo se reducirá un 30% durante el tercer trimestre de 2026, un 40% durante el cuarto trimestre, un 50% durante todo 2027 y desaparecerá totalmente en 2028.