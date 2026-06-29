Una especialista francesa en casas reales define la formación de Leonor con una más que llamativa frase

La princesa de Asturias subió a un F5 en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz)

El portal digital de la cadena de televisión francesa BFM ha analizado a la princesa Leonor tras un nuevo episodio del podcast sobre realeza que tienen. Héloïse Broseta, periodista especializada en casas reales de la revista Paris Match, ha repasado la trayectoria militar de la Princesa de Asturias.

Preguntada por cuáles han sido los pasos previos que Leonor ha ido dando en su formación militar hasta el punto actual en el que se encuentra en la Academia General del Aire y el Espacio, la experta ha afirmado que "la princesa está siguiendo un programa de entrenamiento único, diseñado para quienes algún día ascenderán al trono" .

"Se trata de un curso de tres años en el que pasa un año en cada rama de las fuerzas armadas. Comenzó con el ejército en Zaragoza, continuó con la marina, donde completó su travesía transatlántica en barco, y está finalizando con la fuerza aérea", ha recordado.

Broseta, entonces, ha descrito a Leonor con una llamativa frase: "Hemos visto a Leonor la soldado, a Leonor la marinera, y ahora a Leonor la Top Gun".

"Parece que lo está haciendo todo a la perfección y disfrutándolo, algo que no era de esperar, ya que este entrenamiento es un requisito para su futuro papel", ha rematado la especialista de Paris Match.

Sobre este entrenamiento en el Ejército del Aire, al que en la propia entrevista se han referido como a uno que parece de la película Top Gun, sobre todo por la vestimenta utilizada, la experta ha sido directamente preguntada por en qué consiste.

"Se trata de un programa de entrenamiento único que dura solo un año, pero en el que realiza tareas normalmente reservadas para estudiantes de tercer o cuarto año. Ya tiene experiencia en entrenamiento militar, pero este es su primer año en la fuerza aérea. Está probando de todo y está causando una gran impresión", ha respondido.