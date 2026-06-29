Cinco personas mueren en un tiroteo en el norte de Alemania: ya hay un detenido

Agentes de policía en la comisaría principal de Brandeburgo (Alemania), 11 de abril de 2026, en un retén de seguridad.

Cinco personas han muerto en un tiroteo en la localidad de Stade, al norte de Alemania, y un sospechoso ha sido detenido, informó la policía el lunes.

Aún se desconocen los motivos del ataque, añade la agencia Reuters. La policía ha declarado que ya no existe ninguna amenaza para el público, aunque sus helicópteros siguen sobrevolando la ciudad.

"En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Os pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ", informó la Policía local en su canal de Whatsapp. Agregó que se proporcionarán nuevas informaciones cuando haya novedades y pidió a la población no difundir rumores ni informaciones que no sean oficiales.

La cadena pública regional NDR citó fuentes policiales según las cuales hay al menos cinco víctimas mortales, una información corroborada también por el digital T-Online. De acuerdo con la cadena de televisión privada NTV, el tiroteo se produjo en un centro de acogida de menores y el presunto agresor ha sido detenido. La BBC sostiene que habría un segundo arrestado, pero no hay confirmación oficial de ello.

Medios locales como RTL informaron que el incidente tuvo lugar en un centro juvenil pero se desconoce si de trata del mismo. La agencia de prensa alemana DPA ha citado a un portavoz policial que afirma que los disparos tuvieron lugar "cerca" de dicho edificio.

Según informaciones públicamente accesibles en internet, en la calle Dankerstrasse existe un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años, reporta EFE. Aún se desconoce si entre las víctimas había niños o adolescentes. La comisaría de policía de Stade también se encuentra cerca, añade el diario Bild.

Stade es una localidad de aproximadamente 50.000 habitantes situada en la región de Baja Sajonia.