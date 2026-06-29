El cómico Yunez Chaib, de 'La Revuelta', se moja sobre si el humor es una herramienta contra la ultraderecha: "No es tan poderosa"

El cómico y colaborador de La Revuelta Yunez Chaib ha concedido una entrevista a elDiario.es para hablar de su libro Corderito (Penguin Random House). En ella también ha sido preguntado por si el humor puede convertirse en una herramienta contra el racismo y contra la extrema derecha, ya que utiliza sus intervenciones en el programa de David Broncano para poner en el foco temas como el racismo.

"Para mí la comedia es para entretener y, a partir de ahí, hay unas reacciones colaterales positivas, como puede ser la reflexión o llegar a leer una segunda capa donde aparentemente hay solo una. Luego, combatir la ultraderecha es una tarea política porque también tiene sus memes, sus chistes y sus risas", ha afirmado el humorista mallorquín, hijo de inmigrantes.

Chaib ha añadido que "el humor es una herramienta libre que usa todo el mundo", aunque no sabe "si tiene mucho sentido usarla como herramienta contra la ultraderecha, porque la ultraderecha tiene su humor también".

"El humor es tan variado… A veces hago chistes con intención de trasladar unas opiniones políticas fuertes, pero sirven para que la gente se ría. Y, al fin y al cabo, la gente se ríe y va a otro vídeo. Ese chiste no va a hacer que la gente se salga a manifestar. No va a hacer que un pensamiento político se disuelva. Es una herramienta que no es tan poderosa", ha sentenciado.

Ahí es cuando ha aprovechado para elogiar a su compañero, el también humorista Ignatius. "Igual él diría lo contrario, porque es un genio de la comedia. Es un genio del humor y puede hacer unos malabares con comedia política que hacen reflexionar. Él está muy arriba, muy lejos de todos los demás, y de él sí que me creería ese discurso. Yo me veo más lejos, creo que me queda mucho camino", ha finalizado