Se acerca la luna llena de junio; sin embargo, quienes esperen una verdadera "luna de Fresa" se llevarán una sorpresa

La luna llena de junio es uno de los momentos más esperados por los amantes de la astronomía, o simplemente por los curiosos que disfrutan observando este tipo de fenómenos cada año.

El plenilunio de junio de 2026 se conoce popularmente como "luna de Fresa", y uno de sus principales atractivos es el tamaño. Al tener una trayectoria muy baja en el cielo, prácticamente en la línea del horizonte, se produce un efecto conocido como "ilusión lunar". El cerebro humano compara la luna con otros objetos más pequeños que tienes alrededor y te acaba pareciendo de mayor tamaño.

La "luna de Fresa" no es más impresionante que otras superlunas, pero tu mente te hace creer que sí al compararla con árboles y edificios.

Pero la famosa luna llena de junio guarda un secreto mucho más importante, y está totalmente relacionado con su nombre: en realidad no es de color rosado. Entonces, ¿por qué la llaman así?

La verdadera historia detrás de la "luna de Fresa"

Esta luna llena no se llama así por el color, sino por una historia relacionada con los pueblos de Norteamérica: los indígenas asociaban el plenilunio con el inicio de la temporada de cosecha de fresas, de ahí el nombre que ha llegado hasta nuestros días y que se ha quedado en el imaginario colectivo.

El verdadero color de esta luna es el amarillo o incluso el anaranjado, debido a la atmósfera terrestre, que filtra la luz cuando la Luna está baja en el cielo.

Por lo tanto, si estás esperando una verdadera "luna de Fresa" te llevarás una decepción. Será mejor que esperes disfrutar de una Luna con un tamaño mucho más grande. Así no te llevarás un chasco.

"Luna de Fresa": cuándo puedes verla en España

La luna va a alcanzar su punto de máxima iluminación en la madrugada del 30 de junio, concretamente a las 1:57 horas en la España peninsular.

En la madrugada del 1 de julio también será posible contemplarla, aunque con una mejor intensidad. El fenómenos se produce pocos días después del solsticio de verano, por lo que se trata de la primera luna llena de dicha estación.

La próxima luna llena del verano tendrá lugar el 29 de julio, aunque no será tan espectacular como esta.