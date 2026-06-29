Bárbara Rey recuerda cómo empezó su relación con Juan Carlos I: "No tuve valor para decir que no al hombre más poderoso del país"

Bárbara Rey fue un símbolo de la España de la Transición. Actriz, vedette y figura televisiva, también fue una de las muchas amantes que tuvo Juan Carlos I. Sobre ello ha hablado en una entrevista para El Mundo, donde se refiere al rey emérito como "ese hombre".

En ella, Bárbara Rey, cuyo nombre real es María García García, recuerda cómo empezó su relación con Juan Carlos I. "¿Cómo acaba una siendo amante de un rey?", le preguntan en El Mundo, a lo que responde que "él se empeñó".

"Me llama y yo no estoy en casa, estoy rodando una película, y sigue llamando y llamando y llamando", explica Bárbara Rey. Para la exvedette, rechazar al rey fue prácticamente imposible.

"Tienes que tener el valor de decir que no al hombre más poderoso del país. Fue un proceso. Me estuvo llamando durante un mes, hablábamos casi a diario y fue una relación. Me cortejó y se lo trabajó", asegura Bárbara Rey.

"Él sabía que soy de fiar"

La actriz también ha reconocido que el emérito siempre fue "muy respetuoso y muy atento conmigo". "Él sabe muy bien cómo comportarse, la han educado para ello", afirma. No obstante, carga contra él asegurando que se sintió utilizada "sexual y personalmente".

"Si tú estás tantos años con una mujer, eres quien eres y ocupas el lugar que ocupas a nivel de poder político y económico, no puedes consentir que esa mujer sea maltratada, saberlo y no hacer nada, excepto disfrutar de ella", afirma en la entrevista.

En El Mundo también le han preguntado si no temía que un día se supiera todo sobre su relación con el rey. Algo que ella rechaza de plano porque "él sabía que soy de fiar": "Nadie lo habría sabido igual que nadie lo supo hasta que se montó todo el pitote".

No obstante, mucha gente del entorno de Juan Carlos I conocía que Bárbara Rey era su amante. Una de ellas, la propia reina Sofía: "Ella lo supo desde muy pronto. Luego, cuando ya fue una cuestión de Estado, también los presidentes del Gobierno que fueron pasando".