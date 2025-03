Ayuso acude a la jura de bandera en Alcobendas tras el choque con el Gobierno: "No había pasado esto en la historia"

Isabel Díaz Ayuso ha asistido este sábado al acto de jura de bandera en el municipio de Alcobendas. La presidenta de la Comunidad de Madrid acude al evento tras el choque con el Gobierno por presidirla y después de acusar al Ministerio de Defensa de no dejarle encabezar el acto.

"No había pasado esto en la historia", ha criticado Ayuso en referencia a los últimos choques con el Ejecutivo. "Para mí lo importante era estar con los vecinos", ha agregado en unas declaraciones a los medios de comunicación tras el acto en la localidad madrileña. No querían que viniera bajo ningún concepto. Incluso querían cambiar el protocolo a la alcaldesa".

Según informaron fuentes cercanas a la dirigente autonómica, Díaz Ayuso fue invitada por la alcaldesa, Rocío García Alcántara, hace meses, pero el Ministerio de Defensa afirmó que si ella lo presidía, el acto "se cancelaría". "A pesar de eso, la presidenta acudirá", aseguraró su Gabinete.

Tras ello, la Comunidad de Madrid informó de que no va a invitar a ningún miembro del Gobierno de España al acto institucional por el Dos de Mayo que se celebra en la Real Casa de Correos, según informaron fuentes regionales a Europa Press. Al ser preguntada por esta cuestión la presidenta ha afirmado que "espero que el Gobierno entre en razón y entienda que no se puede cancelar el desfile del 2 de mayo por motivos políticos porque esa separación entre las fuerzas armadas y el pueblo de Madrid es una ruptura que no tiene justificación". "Vamos a intentar reconducirlo", ha aseverado.

El Ejecutivo madrileño enmarca esta decisión en que el Gobierno de España ha roto "toda relación institucional" con la Comunidad de Madrid y después de que la presidenta madrileña haya criticado en múltiples ocasiones el uso de los "poderes del Estado" y ha censurado las "dinámicas delictivas" del Gobierno de la nación contra ella.

Además de los choques diarios, personificados en la figura del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el penúltimo de los desencuentros que han tenido ambas instituciones ha sido precisamente la decisión del Ministerio de Defensa de cancelar la parada militar que se celebraba cada año en la madrileña Puerta del Sol este día.

El acto

En concreto, Alcobendas ha acogido en su Plaza Mayor, una jura de bandera para el personal civil. Un evento organizado por la Brigada XII (BRI XII) que refleja "el compromiso de las Fuerzas Armadas con la sociedad y el interés de los ciudadanos en reafirmar su vínculo con España", tal y como informaron desde el Consistorio.

Se trata de la cuarta jura de bandera que se realizan la ciudad, tras las celebradas en los años 2012-2014 y 2007 coincidiendo en estos casos con el día de la Constitución.

Por su parte, el Ministerio de Defensa replicó a la presidenta de la Comunidad que sí puede asistir al acto de jura de bandera de civiles que se celebrará en Alcobendas, pero que tenía que ser como invitada porque la ceremonia la preside la alcaldesa y un general.

Fuentes del Ministerio que dirige Margarita Robles explicaron, tras la queja de Ayuso, que las juras civiles las preside habitualmente un general y que en Alcobendas la ceremonia estará presidida por el general de brigada Antonio Bernal.

Este mismo viernes, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, indicó que la presidenta iba a estar "en el lugar que le corresponde" al asistir a la jura, si bien aseguró que le hubiera gustado que estuviera copresidiendo "como ha ocurrido en muchísimas otras ocasiones, como ha ocurrido con otros presidentes autonómicos".

Si bien, criticó que el Gobierno central quiera "colonizar todas y cada una de las instituciones, también el Ejército", a la vez que denunció que trate de "emponzoñar y embarrar el terreno de juego"".