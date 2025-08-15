Ayuso asegura que la huelga de bomberos tiene una "motivación política" y destaca la falta de prevención en los incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación por la celebración de las fiestas de la Virgen de La Paloma, uno de los acontecimientos más relevantes en la capital cada verano. La actualidad ha marcado el orden del día en un momento en que los incendios protagonizan la actualidad en España que tiene un total de 14 incendios activos. En ese sentido, Ayuso ha querido trasmitir "todo nuestro apoyo a las Emergencias que se están jugando la vida y a los voluntarios que están tratando de apagar incendios que están teniendo cifras históricas".

Junto a ello, ha destacado la falta de prevención, uno de los factores que ha hecho que "los incendios estén siendo tan devastadores y numerosos". "La Comunidad de Madrid cuenta con la mayor inversión en prevención de España y esa es la clave. Hace tiempo que apostamos por el pastoreo preventivo y contamos con 20.000 cabezas de ganado para esto", apuntaba la presidenta poniendo a la capital de ejemplo. "Hay que actuar para que en los próximos meses todos se recuperen y ayudaremos a los propietarios privados. Vamos a ofrecer cabezas de ovejas para reponer este rebaño afectado por los incendios, vamos a reducir la factura del agua a todas las zonas afectadas y vamos a cambiar las arizónicas para poner otras especies", aseguraba también haciendo referencia al incendio producido a lo largo de esta semana en Tres Cantos, situado al norte de la región.

Además, también ha apuntado a que la huelga de los bomberos en la Comunidad de Madrid tiene una "motivación política". "No entiendo el porqué están en huelga si a nivel salarial no son los que peor están en España. Habría que preguntar en otras regiones porqué ellos no tienen huelga teniendo peores condiciones que en Madrid, pero aquí sí. Lo que les puedo decir es que creemos que hay una clara motivación política detrás", ha dicho Ayuso en referencia a los servidores públicos que llevan meses en huelga solicitando mejores condiciones laborales.

