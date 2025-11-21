Ayuso celebra la victoria del 'ciudadano particular': "Ha quedado demostrado que el Estado de derecho funciona"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este jueves la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de secretos del que fue víctima su actual pareja, Alberto González Amador.

En una declaración institucional, la líder del PP en la capital ha señalado que la jornada de ayer, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco, "es un día histórico para la democracia española". "Ha quedado demostrado que el Estado de derecho funciona. Quienes tenían la obligación de defender la ley, se dedicaron a delinquir", ha dicho.

Ayuso, que en todo momento se ha referido a su pareja como "ciudadano particular", ha asegurado que no sólo su vulneraron los derechos fundamentales "de un español", sino los de todos. "Un ciudadano particular puede obtener la protección y la tutela de los tribunales frente a los delitos que el poder del Estado pueda cometer contra él. Se trata de un inadmisible atropello, además de un delito que no debería haber ocurrido en una democracia como la nuestra. Espero y deseo que el poder del Estado jamás vuelva a vulnerar los derechos de ningún ciudadano", ha señalado.

Buena parte de su comparecencia ha servido para atacar a Pedro Sánchez, a quien ha acusado de haberse erigido como "juez y parte" en este caso. "No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados. En ninguna democracia liberal, el fiscal y el presidente cooperan coordinados. ¿Cómo explicamos al mundo que su presidente arremeta impunemente contra el poder judicial? ¿Desde cuándo una democracia un presidente puede utilizar el poder del Estado contra adversarios políticos?", ha señalado.

Por eso, según Ayuso, España no se merece un gobierno "que les mienta ni que les parta en dos", o que "utilice el poder judicial para fines políticos". "Nadie debe sentir, ni de lejos, el aliento del poder político en su labor diario", ha razonado.

Finalmente, ha pedido a los españoles que se unan "en defensa de la democracia" para proteger a las instituciones "y la convivencia entre españoles". "No sabemos qué pretenderá hacer Sánchez en los próximos días. Es experto en apagar fuegos con más gasolina. Si quisiera un mínimo a España, tendría que asumir que este juego ha llegado muy lejos. Nos va la nación en ello. Deseo que España comience a replantearse la idea de una nueva Transición. Nuestra Nación se encuentra en el momento más delicado desde entonces, y sólo pueden ganar la autocracia o la libertad", ha concluido.