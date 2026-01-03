Ayuso se entera de la captura de Maduro por Trump y esta es su primera reacción

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este sábado públicamente a favor de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras una operación estadounidense en territorio venezolano.

[Última hora de las explosiones en Venezuela, en directo]

"Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos. La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado sólo dos horas antes que el Ejército de EEUU había capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro durante una operación de ataque a gran escala efectuada durante la madrugada en territorio venezolano.

Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, anunció el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social. Su objetivo es que sea juzgado en "suelo norteamericano", como han desvelado algunos senadores republicanos.

Insultos de Maduro a Ayuso

Cabe recordar que Maduro fue acusado formalmente en Estados Unidos por corrupción, narcotráfico y otros cargos en 2020, y el Departamento de Estado anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Ayuso ha sido una de las políticas españolas que más ha defendido a la oposición venezolana y ha cargado contra el régimen de Maduro. Algo que le granjeó insultos por parte del todavía presidente venezolano. Llegó a llamarla "nazi" o "falangista".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado por su parte este acontecimiento para volver a señalar al gobierno español, al que considera "aliado" del régimen de Maduro.

"El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas. La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país. Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece", ha dicho en X.