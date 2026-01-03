Última hora de las explosiones en Venezuela, en directo: Maduro acusa a EEUU de cometer una "gravísima agresión militar"

Maduro ha declarado el estado de Emergencia tras las explosiones

El Gobierno de Venezuela ha acusado a Estados Unidos de perpetrar varios ataques en suelo venezolano y ha llamado "a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista".

"El presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas", ha señalado.

"El presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada