Última hora de las explosiones en Venezuela, en directo: Maduro acusa a EEUU de cometer una "gravísima agresión militar"
Se han producido varias detonaciones en la capital venezolana, Caracas, y se ha escuchado el sobrevuelo de aeronaves. El Gobierno de Maduro ha firmado el Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional.
Se trata del principal complejo militar de Venezuela, en Caracas. Han salido, según informa la agencia EFE, después de las explosiones que han sacadido varios puntos de la capital.
- En Venezuela esta noche se han registrado explosiones en Caracas e incidentes en la ciudad de Maracaibo y en la base militar de El Libertador, la más importante del país.
- El Gobierno de Nicolás Maduro ha emitido un comunicado en el que acusa directamente a Estados Unidos.
- Las cadenas estadounidenses CBS y Fox News aseguran que ha sido Trump el que ha dado la orden de atacar.
Como la CBS, la cadena Fox News informa de que ha sido Trump quien ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.
Estados Unidos está llevando a cabo ataques dentro de Venezuela, según ha confirmado un funcionario estadounidense a Reuters este sábado tras las explosiones de las últimas horas.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.
"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió en su cuenta de X.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.
El Gobierno ha confirmado este sábado un "ataque aéreo" sobre Caracas y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo.
Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.
El Gobierno de Venezuela ha acusado a Estados Unidos de perpetrar varios ataques en suelo venezolano y ha llamado "a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista".
"El presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas", ha señalado.
"El presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada
Entre las primeras reacciones internacionales destaca la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, también objetivo de Estados Unidos, quien ha declarado en su cuenta de X que lo que está ocurriendo ahora mismo es un "bombardeo" sobre la capital de Venezuela y solicitado la intervención inmediata de las instituciones internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, del cual su país forma parte desde el 1 de enero.
"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", ha manifestado Petro, inmediatamente antes de llamar a una convocatoria "de inmediato" del Consejo de Seguridad para "establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela".
El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra la capital del país, Caracas, así como a los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".
En su primera reacción a la serie de explosiones que han sacudido esta madrugada el país, el Gobierno de Venezuela apunta directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según las autoridades del país latinoamericano, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.
Las Fuerza Aérea de EE.UU. emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS.
Buenos días. Arrancamos una nueva cobertura informativa con el minuto a minuto tras las explosiones que se han registrado en Caracas (Venezuela). El Gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de cometer una "gravísima agresión militar".