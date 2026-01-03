Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Última hora de las explosiones en Venezuela, en directo: Maduro acusa a EEUU de cometer una "gravísima agresión militar"

Se han producido varias detonaciones en la capital venezolana, Caracas, y se ha escuchado el sobrevuelo de aeronaves. El Gobierno de Maduro ha firmado el Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional.

Sergio Coto
Sergio Coto
Registradas varias explosiones en Caracas (Venezuela)
Registradas varias explosiones en Caracas (Venezuela)REUTERS
10:13
Decenas de personas abandonan Fuerte Tiuna

Se trata del principal complejo militar de Venezuela, en Caracas. Han salido, según informa la agencia EFE, después de las explosiones que han sacadido varios puntos de la capital.

10:11
Abascal celebra el ataque contra el régimen "narcoterrorista"
10:05
Recapitulación: qué se sabe hasta ahora

- En Venezuela esta noche se han registrado explosiones en Caracas e incidentes en la ciudad de Maracaibo y en la base militar de El Libertador, la más importante del país. 
- El Gobierno de Nicolás Maduro ha emitido un comunicado en el que acusa directamente a Estados Unidos.
​- Las cadenas estadounidenses CBS y Fox News aseguran que ha sido Trump el que ha dado la orden de atacar. 

10:00
El ex presidente Evo Morales "repudia" el ataque
09:51
Rufián se pronuncia sobre la situación en Venezuela
09:43
Más reacciones en España
09:39
Fox News también confirma la orden dada por Trump

Como la CBS, la cadena Fox News informa de que ha sido Trump quien ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

09:31
Primeras reacciones 
09:27
Así ha sido el momento de la las explosiones (vídeo)
09:25
Un funcionario asegura a 'Reuters' que EEUU está llevando a cabo ataques en Venezuela

Estados Unidos está llevando a cabo ataques dentro de Venezuela, según ha confirmado un funcionario estadounidense a Reuters este sábado tras las explosiones de las últimas horas.

09:20
Cuba condena ataque de EEUU a Venezuela y pide reacción internacional

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió en su cuenta de X.

09:13
Trump ordenó los ataques dentro de Venezuela, incluidos contra objetivos militares, según la CBS

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News. 

09:12
El Gobierno dice que todo el personal de la Embajada de España está a salvo

El Gobierno ha confirmado este sábado un "ataque aéreo" sobre Caracas y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo.

Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.

09:09
Maduro ha declarado el estado de Emergencia tras las explosiones

El Gobierno de Venezuela ha acusado a Estados Unidos de perpetrar varios ataques en suelo venezolano y ha llamado "a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista".

"El presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas", ha señalado.

"El presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada

09:08
Gustavo Petro pide la intervención inmediata de la ONU

Entre las primeras reacciones internacionales destaca la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, también objetivo de Estados Unidos, quien ha declarado en su cuenta de X que lo que está ocurriendo ahora mismo es un "bombardeo" sobre la capital de Venezuela y solicitado la intervención inmediata de las instituciones internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, del cual su país forma parte desde el 1 de enero.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", ha manifestado Petro, inmediatamente antes de llamar a una convocatoria "de inmediato" del Consejo de Seguridad para "establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela".

09:07
Ataques aéreos de EEUU sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra la capital del país, Caracas, así como a los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En su primera reacción a la serie de explosiones que han sacudido esta madrugada el país, el Gobierno de Venezuela apunta directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según las autoridades del país latinoamericano, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.

09:14
La Fuerza Aérea de EEUU prohíbe operaciones en espacio aéreo venezolano en medio de ataques

Las Fuerza Aérea de EE.UU. emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS.

08:55
Nueva cobertura informativa

Buenos días. Arrancamos una nueva cobertura informativa con el minuto a minuto tras las explosiones que se han registrado en Caracas (Venezuela). El Gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de cometer una "gravísima agresión militar".

