Pili, la hermana de Rosalía, desvela que está detrás de los 'looks' de Lamine Yamal

Lamine Yamal ha sido una de las grandes estrellas del Mundial. El futbolista del Barcelona es uno de los jugadores que más curiosidad despiertan en todo el mundo a pesar de su juventud y eso no se limita solo al terreno de juego, también fuera de él.

De hecho, en las últimas semanas los looks del futbolista, especialmente sus bolsos, han llamado especialmente la atención. Este viernes, Pili, la hermana de Rosalía que ejerce como directora creativa y mano derecha de la cantante, ha revelado que también ha estado trabajando con el equipo del jugador como estilista en los últimos meses.

"He estado haciendo el estilismo a Lamineeeeee", ha desvelado Vila. La noticia ha sorprendido a muchos, que habían aplaudido cómo en los últimos meses el extremo del Barça había subido el nivel y arriesgado más con sus estilismos. Pili ha compartido un carrusel con diferentes looks del futbolista, entre los que se encuentra el conjunto que llevaba puesto cuando llegó a concentración para al Mundial.

El cardigan de Chanel que lucía entonces, combinado con el bolso shopping de tweed de la marca despertó multitud de aplausos, igual que el look que llevó en los premios Laureus. El futbolista se desmarcó del traje y el esmoquin con un conjunto de pantalón y cazadora de Prada que, ahora sabemos, era idea de Pilar Vila.

"Best stylist en el mundo !!!!!!! Perfect match, perfect team !!! You and me", ha comentado en el carrusel Inés Segura, la publicista de Lamine Yamal que le ha acompañado durante el Mundial, que ha trabajado codo con codo con Pili en los looks del futbolista.

En el carrusel, la estilista de Yamal y directora creativa de la gira Lux, también muestra algunos de los bolsos de Hermès que ha lucido el jugador en los últimos meses y que han hecho las delicias de muchas aficionadas, como el mini Kelly en color verde que ha llevado cruzado en varios momentos del Mundial o el HAC à dos gris que luce a modo bandolera.

El conjunto de Lamine Yamal para los Laureus Getty Images

Además de con Pili, Lamine Yamal también ha trabajado para algunos de sus looks, incluido el traje blanco de su fiesta de 18º cumpleaños, con la estilista Ana Sotillo, que explicó en una entrevista en ICON en abril cómo era el proceso de trabajar con la estrella de la selección.

“Lamine representa a muchos chavales de la calle y eso está ahí. No quiero disfrazarlo”, comentó entonces Sotillo, que dejó claro prestar atención a la moda no quiere decir dejar de lado el deporte, a pesar de las críticas que reciben algunos futbolistas por cuidar sus looks.