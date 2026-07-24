Los incendios en Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar más municipios

Un helicóptero del servicio de Bomberos trabaja en la extinción del incendio producido en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha informado de la unión de los tres incendios activos en la región en un solo frente que eleva el riesgo y dificulta la capacidad de extinción, obligando incluso a la evacuación de más localidades cercanas al siniestro.

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Así lo ha señalado Novillo en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, desde donde ha precisado que los vecinos de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey deberán abandonar dichas localidades para huir del gran incendio en la zona suroeste de la región madrileña.

Novillo ha previsto unas próximas 24 horas "muy complejas" especialmente por el viento, que llegará a dejar rachas de más de 50 kilómetros por hora hasta por la noche. En este sentido, y dado el avance de las llamas durante las últimas horas, apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.

"Necesitamos tener Bomberos Forestales y medios aéreos pendientes en un día de alto riesgo porque no nos podemos permitir un segundo incendio y sobre todo la prioridad es salvar vidas", ha aseverado el consejero madrileño, que apunta ahora a "intentar limitar los flancos" a la espera de un cambio en las condiciones ambientales que permita atacarla cabeza del incendio.

En este sentido, ha apuntado a un cambio en las condiciones de cara a esta noche y, sobre todo, el sábado por la mañana, cuando habrá una bajada de temperaturas y "un módulo de viento diferente".

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha indicado la evacuación de los municipios de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey.

Un vecino observa el avance del fuego del incendio forestal de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images

Así lo ha informado el Ayuntamietno de Chapinería en sus redes sociales, donde ha precisado que los vecinos de la localidad deben evacuar el municipio rumbo a Villaviciosa de Odón. Saldrán autobuses de la plaza del Ayuntamiento para los vecinos y desde el auditorio para los de otras localidades.

Los desplazamientos de vehículos privados deben dirigirse a Villaviciosa de Odón "siguiendo las instrucciones de los servicios de emergencia y autoridades". El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la calma y extremar la precaución.

Por su parte, el Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo ha informado de que los vecinos deben dirigirse a Medrid "por sus propios medios" y, en caso de no disponer de medio de transporte, se habilitarán autobuses para la evacuación. En Navas del Rey también se ha instado al desalojo de la localidad rumbo a Madrid.

Marlaska: "Coordinación perfecta"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado por su parte que la coordinación entre administraciones es "perfecta y absoluta" desde que el Gobierno activó el nivel 3 de emergencia nacional a petición de la Comunidad de Madrid la pasada noche.

"El Gobierno decidió inmediatamente elevar a nivel 3 consecuencia de las características agresivas de los incendios", ha apuntado Marlaska en declaraciones a la prensa desde Cenicientos (Madrid), tras la reunión del CECOD en una comparecencia junto al general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos.

Según Marlaska, la prioridad ahora es la "gestión y poner lo mejor" de cada una de las administraciones, incluyendo el Mecanismo Europeo de Protección Civil para medios complementarios de otros países debido a que las previsiones este viernes son adversas. "Hoy es un día crítico", ha dicho.

En este sentido, el ministro del Interior ha explicado que Grecia ha aceptado la petición de España a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil para ofrecer dos aviones de extinción de ala fija Canadair CL-415, y que Italia ha hecho lo propio con otros dos aviones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) también ha desplegado seis aviones anfibios FOCA, de los que cuatro se centran en el incendio en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y los otros dos en la provincia de Ávila (Castilla y León).

Marlaska ha pedido centrarse en la emergencia al ser preguntado por posibles discrepancias entre la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid cuando este jueves por la noche se activó la emergencia nacional de nivel 3.

"El Gobierno central en ningún momento discute, lo que hace es actuar. Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, entiende que no tiene la capacidad operativa y de gestión necesaria y precisa, para eso está el Gobierno central para asumirla inmediatamente y también lo que corresponda imprescindible para mantener una unidad de actuación", ha sostenido el titular del Interior.