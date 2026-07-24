La publicación del Museo del Prado que está arrasando y tiene a la Selección como protagonista: "El fútbol hecho arte"

Quién dijo que el deporte no podía ser un arte está muy equivocado. Solo hay que repasar algunas de las jugadas más recordadas del fútbol, el baloncesto o el tenis para entender que, lejos de los cánones tradicionales, en un gol o en un salto de pértiga también hay belleza.

El Museo del Prado es uno de los más importantes del mundo. Sus muros albergan más de 8.000 pinturas, entre otras obras de arte. Pero además de para cuadros y esculturas, en la pinacoteca madrileña también hay hueco para la Selección española.

Aprovechando la victoria de España en la final del Mundial ante Argentina, la pinacoteca ha hecho un guiño al combinado nacional con una publicación que está arrasando en Instagram.

Con más de 42.000 'me gusta', el Museo del Prado ha seleccionado una serie de imágenes correspondientes a la final de la copa del mundo para compararlas con algunas de sus pinturas más destacadas.

De 'La caída de Ícaro' a Ferran Torres

Los protagonistas de la Selección no podían ser otros que los propios futbolistas. Ferran Torres, autor del gol ante Argentina, es uno de los personajes que aparece en Baile a orillas del Manzanares, pintado por Francisco de Goya entre 1776 y 1777.

Otros, como Pau Cubarsí, son protagonistas por partida doble. La entrada que recibió de Enzo Fernández, y que le costó la expulsión al mediocentro de la selección albiceleste, es una de las imágenes más destacadas de la publicación del Museo del Prado.

En primer lugar comparan al futbolista catalán con el cuadro Perseo y Andrómeda, de Tiziano, pintado alrededor de 1600. La imagen elegida es una donde Cubarsí está en el aire tras recibir el impacto del futbolista argentino, emulando así a Perseo en esa pintura.

Por otro lado, al central de la Selección también le comparan con La caída de Ícaro. de Jacob Peeter Gowy, pintura de 1636. En esa imagen, la secuencia de la caída de Cubarsí continúa, estando a punto de aterrizar sobre el césped al igual que Ícaro sobre la tierra.