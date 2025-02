Ayuso, contra Vox: "Nacieron contra el Partido Popular"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha enfrentado hoy a Vox ante una pregunta con tintes racistas por parte de la diputada de la ultraderecha Isabel Pérez Moñino-Aranda, quien acusó a la líder regional del PP de “priorizar [...] a los de fuera antes que a los de aquí”.

Ante la cuestión planteada por la representante de Vox, Ayuso ha contestado que “la persona que nace en España es español, tan español como Abascal, se pongan como se pongan”. Previamente, Moñino-Aranda ha asegurado que “el crimen ha tomado el control de los barrios” madrileños, “protagonizado por los de siempre, esos que según usted son tan españoles como Abascal”.

Ante estos comentarios, Ayuso ha deslizado que “el problema de Vox” es “otro que todo el mundo sabe cómo se llama”. “No pienso negarle la asistencia sanitaria a nadie que esté viviendo en la Comunidad de Madrid, se encuentre como se encuentre su situación personal”.

La presidenta madrileña ha aprovechado además para insistir en la línea que el PP mantiene estos días tras las disputas iniciadas después de que anunciasen su voto a favor del decreto ómnibus. “Ustedes están siempre en una profunda crisis – ha dicho – espero que la nueva de esta semana no me la culpen a mí [la dimisión de García-Gallardo], porque viven obsesionados, nacieron contra el Partido Popular, para estar en contra de él, no hay más que escucharles, leerles... Solo viven para ir contra el PP. Nunca querrán que volvamos al Gobierno de la Moncloa, porque viven contra todo, contra el PP también”.