Aznar carga contra Albares por relacionarle con Epstein, le pide que "lo afirme de forma explícita" y le amenaza con la vía judicial

La publicación de nuevos documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein ha reabierto un frente político inesperado en España. La aparición del nombre de José María Aznar en uno de los millones de archivos desclasificados fue utilizada en el debate parlamentario por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Esto ha provocado una contundente respuesta del entorno del expresidente del Gobierno. Desde la fundación FAES, Aznar ha acusado al ministro de ampararse en su condición de diputado para deslizar "insinuaciones calumniosas" sin formular acusaciones directas.

El cruce de reproches se produjo en el contexto de una discusión más amplia. El Partido Popular había puesto el foco en las relaciones internacionales del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mencionando sus vínculos con compañías como Huawei o la aerolínea Plus Ultra. En ese marco, Albares replicó desde la tribuna que él no acudía al Congreso "a traer insinuaciones sobre presidentes", pero recordó que Aznar figuraba en los denominados "papeles de Epstein". La semana anterior ya lo había mencionado en el Senado.

El ministro subrayó que no estaba formulando acusaciones, sino señalando un hecho objetivo derivado de la documentación publicada. Sin embargo, el gesto fue interpretado por FAES como una forma de equiparar situaciones y de responder a las críticas del PP con un recordatorio incómodo.

El contexto de los "papeles de Epstein"

La reciente difusión de millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein —financiero estadounidense condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019— ha salpicado a numerosas personalidades internacionales. Entre los nombres que aparecen en la documentación figura el de Aznar, mencionado en un correo electrónico enviado por Epstein a un empresario norteamericano.

Según esa comunicación, el magnate afirmaba haber asistido en Dallas a un encuentro organizado por una asociación denominada Friends of Israel, que, de acuerdo con el propio mensaje, habría sido fundada por el expresidente español. No consta en los documentos publicados que esa referencia implique actividad ilícita alguna por parte de Aznar, ni que exista investigación judicial abierta en España relacionada con este asunto.

Pese a ello, la mera mención ha bastado para que el debate político incorpore el episodio como arma arrojadiza.

La réplica de Aznar

La reacción del expresidente no se hizo esperar y con un escrito por parte de FAES, el expresidente del Gobierno ha cargado con dureza contra Albares, a quien acusa de degradar el debate institucional. "Esconderse tras la inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones calumniosas no es propio de nuestro rimbombante y arrojado canciller”, señala el texto.

El exlíder del PP sostiene que si alguien considera que la aparición de "dos apuntes postales" en los archivos del caso Epstein es suficiente para sugerir que él encubría o promovía actividades ilícitas, debería afirmarlo de forma explícita. Y va más allá al deslizar que, de sostenerse tales insinuaciones desde una posición aforada, podría abrirse la vía judicial. En tono irónico, el editorial apunta que entonces se podría "aprender mucho" sobre la tramitación de suplicatorios en España.

FAES no limita su respuesta al episodio concreto. El comunicado aprovecha para cuestionar la gestión de Albares al frente de Exteriores, a la que reprocha una supuesta "diplomacia de pasarela" y una aplicación selectiva del derecho internacional, con referencias a posiciones del Gobierno en asuntos como Gaza o el Sáhara Occidental. A juicio de la fundación, el ministro practica una política exterior "abonada a la impostura y el disfraz" que ha llevado a España a una pérdida de peso internacional.

En ese marco, la alusión a Epstein es descrita como una maniobra para desviar la atención y rebajar el nivel del debate. El texto concluye que responder a las críticas de la oposición con la coletilla "también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein" supone convertir un "pellizco de monja" en categoría política.