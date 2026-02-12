Detienen a dos personas en Algeciras por trucar la ruleta de un salón de juegos y ganar 10.000 euros en tres horas

Imágenes de los detenidos acusados de manipular una ruleta en un salón de juegos de Algeciras (Cádiz)

No tuvieron suerte. Los agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Algeciras (Cádiz), han arrestado a dos personas acusadas de cometer presuntamente un delito de estafa tras manipular una ruleta de un salón de juegos de Algeciras y obtener premios de más de 10.000 euros en apenas tres horas.

La operación, bautizada con el nombre de 'Esfera', se inició después de que el representante del establecimiento presentase una denuncia donde informaba que varias personas podrían haber realizado algún tipo de manipulación en una de las ruletas del local para conseguir ganancias ilícitas, según ha podido explicar la Policía Nacional a través de un comunicado.

Su modus operandi consistía en introducir en el interior de la ruleta utensilios específicos preparados para cometer los delitos y, durante unas tres horas, manipular el mecanismo para que el número premiado (donde cae la bola) coincidiera con sus apuestas.

Sin embargo, las rápidas ganancias obtenidas por los acusados y algunos movimientos sospechosos hicieron sonar la alarma. Y, tras analizar las imágenes y videos, junto con otras pruebas, las autoridades descubrieron que más que suerte, lo que había eran trampas.

Los detenidos son dos hombres de 42 y 32 años que habrían realizado el mismo modus operandi en diferentes puntos del territorio nacional, según ha señalado la Policía Nacional. Uno de ellos fue arrestado en Algeciras, mientras que el segundo fue detenido en Parla (Madrid).

Ambos han sido acusados de cometer un delito de estafa. La investigación sigue abierta y las autoridades continúan investigando para ver si podría haber otros locales afectados por este modus operandi.