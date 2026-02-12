Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Detienen a dos personas en Algeciras por trucar la ruleta de un salón de juegos y ganar 10.000 euros en tres horas
Sociedad
Sociedad

Detienen a dos personas en Algeciras por trucar la ruleta de un salón de juegos y ganar 10.000 euros en tres horas

Uno de ellos fue arrestado en Algeciras, mientras que el segundo fue detenido en Parla (Madrid). Ambos habrían realizado el mismo modus operandi en diferentes puntos del territorio nacional, según ha señalado la Policía Nacional. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Imágenes de los detenidos acusados de manipular una ruleta en un salón de juegos de Algeciras (Cádiz) SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL
Imágenes de los detenidos acusados de manipular una ruleta en un salón de juegos de Algeciras (Cádiz)Europa Press

No tuvieron suerte. Los agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Algeciras (Cádiz), han arrestado a dos personas acusadas de cometer presuntamente un delito de estafa tras manipular una ruleta de un salón de juegos de Algeciras y obtener premios de más de 10.000 euros en apenas tres horas.

La operación, bautizada con el nombre de 'Esfera', se inició después de que el representante del establecimiento presentase una denuncia donde informaba que varias personas podrían haber realizado algún tipo de manipulación en una de las ruletas del local para conseguir ganancias ilícitas, según ha podido explicar la Policía Nacional a través de un comunicado. 

Su modus operandi consistía en introducir en el interior de la ruleta utensilios específicos preparados para cometer los delitos y, durante unas tres horas, manipular el mecanismo para que el número premiado (donde cae la bola) coincidiera con sus apuestas.

Sin embargo, las rápidas ganancias obtenidas por los acusados y algunos movimientos sospechosos hicieron sonar la alarma. Y, tras analizar las imágenes y videos, junto con otras pruebas, las autoridades descubrieron que más que suerte, lo que había eran trampas. 

Los detenidos son dos hombres de 42 y 32 años que habrían realizado el mismo modus operandi en diferentes puntos del territorio nacional, según ha señalado la Policía Nacional. Uno de ellos fue arrestado en Algeciras, mientras que el segundo fue detenido en Parla (Madrid).

Ambos han sido acusados de cometer un delito de estafa. La investigación sigue abierta y las autoridades continúan investigando para ver si podría haber otros locales afectados por este modus operandi. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Sociedad