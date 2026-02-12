Un hombre es detenido en Murcia por retener durante casi dos años a una mujer desaparecida

Cuatro hombres han sido arrestados en Murcia, uno (de origen español) por retener durante casi dos años a una mujer de 38 años desaparecida desde abril de 2024 y otros tres por encubrimiento, en una causa que la policía investiga como posible violencia de género y detención ilegal.

Todos habrían sido arrestados después de que la mujer, que estuvo casi dos años sin salir a la calle, consiguiese escapar de la vivienda donde se encontraba retenida aprovechando que su agresor, de unos 50 años, estaba dormido, según ha informado 'La Verdad', que agrega que rápidamente se desplazó hasta un centro sanitario donde se le detectaron varias lesiones.

Según varios medios de comunicación, y tal y como recoge EFE, el principal acusado agredió sexualmente a la mujer (de nacionalidad marroquí) varias veces y la retuvo con violencia física durante cerca de dos años. Durante el registro de la casa se halló una camilla (en la que presuntamente habría estado atada la víctima y donde era golpeada), armas blancas y de fuego y drogas. Algunos vecinos tenían supuestamente conocimiento de esta situación, motivo por el que han sido arrestados.

El suceso lo ha confirmado este jueves el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien ha señalado que, debido a la sensibilidad y complejidad del caso, no se ofrecerán más detalles por el momento. La Policía mantiene ciertas circunstancias bajo reserva para proteger a la víctima, así como para evitar obstaculizar el proceso judicial. Se espera que los detenidos pasen este viernes a disposición judicial.

Si conoces a alguien que sufra violencia machista o has sido víctima:

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.