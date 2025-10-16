Aznar revela 21 años después qué fue lo primero que hizo tras desalojar la Moncloa: "Ana Botella me lo recomendó" 

Ana Botella y José María Aznar, en marzo de 2004 poco antes de salir de la Moncloa

¿Qué secretos esconden los expresidentes del Gobierno? Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy protagonizan 'La última llamada', una serie documental de Movistar Plus donde los cuatro rememoran los principales acontecimientos de la democracia y se muestra a la persona detrás del presidente (a través de sus asesores, ministros o familiares).

En dicho trabajo, Aznar es muy claro, por ejemplo, a la hora de hablar de su famosa foto en las Azores con George Bush y Tony Blair, previa a la invasión de Irak en marzo de 2003 por la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein.

Tony Blair, George Bush y José María Aznar, en 2003 en Las Azores PA Images via Getty Images

"En el final hay dos tipos de países o dos tipos de dirigentes políticos. Los que dan la vuelta alrededor de la mesa y ven cómo los demás deciden, o los que están sentados en la mesa decidiendo. La consecuencia de todo aquello es que España estuvo sentada en la mesa donde se tomaban las decisiones", afirma. Según añade, en ese momento él definió el "interés de España". "Y creo que no me equivoqué", recalca.

Al ser preguntado después si reconoce que cometió un error, después de que la CIA haya dicho que fue un análisis erróneo, Bush haya dicho que fue un error o Blair también haya reconocido errores, Aznar responde: "Yo no. Es que todos esos errores se reconocen cuando ya se sabe la historia".

En este sentido, el expresidente del Gobierno señala que a él "ese tipo de razonamientos" le "parecen inútiles" "porque uno no juzga en un momento determinado por lo que sabe después, sino por lo que sabe en ese momento".

También defiende que su gobierno dijo toda la verdad durante los atentados del 11-M, a pesar de quedar demostrado que desde la misma noche de aquel fatídico jueves se apuntaba al terrorismo islámico y no a ETA. "En esos momentos, las Fuerzas de Seguridad no tenían ninguna duda de que el responsable era ETA", reitera 21 años después. "Lo que quiero decir con mayor énfasis es que el Gobierno dijo la verdad en todo momento, en todos los minutos del día", añade.

La gestión de dicho atentado provocó un vuelco electoral que acabó con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Según Aznar, no hay "nada más importante" que ser presidente de tu país y "es duro" salir del Gobierno, pero hay que "reinventarse".

De hecho, su esposa Ana Botella recuerda que al desalojar la Moncloa le dijo a su esposo que se fuera al Corte Inglés: "Tuve claro que teníamos que reinventarnos y que teníamos que seguir haciendo la vida exactamente igual".