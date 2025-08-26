Baldoví recoge la última propuesta de Feijóo sobre los incendios y le da una réplica de libro

El portavoz de Compromis en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha replicado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que planteara este lunes la propuesta de crear un registro de pirómanos y tenerlos localizados con una pulsera telemática.

En plena oleada de incendios, que han quemado más de 350.000 hectáreas en poco más de dos semanas, el líder de la oposición ha insistido en culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante una rueda de prensa posterior a presidir el primer Comité de Dirección del partido del nuevo curso político.

"Tenemos un Gobierno paralizado, ausente y todo parece indicar que cuya situación va a empeorar todavía más en otoño, pero les aseguro que estamos trabajando para que el PP esté trabajando y proponiendo", afirmó Feijóo, que además presentó un plan contra incendios con 50 medidas.

Una de ellas fue esta creación de un registro de pirómanos y tenerlos geolocalizados. Así la explicó el dirigente conservador: "Proponemos crear un registro nacional de pirómanos en el que formen parte todas las personas condenadas mediante una sentencia firme que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España. Conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de usar pulseras telemáticas de localización".

"Solo en los últimos dos meses y medio hay 41 personas detenidas y 127 investigadas por iniciar fuegos, en total 168 personas o bien detenidas o investigadas por quemar nuestros montes y bosques", sentenció.

Esta medida ha dado mucho que hablar y muchos políticos han reaccionado a la propuesta de Feijóo. Uno de los más críticos ha sido Baldoví, que ha aprovechado para cargar contra el presidente valenciano, Carlos Mazón.

"Ojalá Mazón hubiera llevado una pulsera telemática el 29 de octubre. Sería la única manera de saber dónde estuvo esa tarde", ha asegurado en su perfil de X, recordando el día de la dana que afectó a la región y que no estuvo presente.