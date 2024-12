Begoña Gómez cambia de estrategia y contesta a las preguntas de su abogado

A diferencia de sus dos comparecencias anteriores, donde se había acogido a su derecho a no declarar, este miércoles la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sí ha contestado, aunque solo a las preguntas de su abogado en el Juzgado, donde ha sido citada para hablar sobre el software de la Universidad Complutense de Madrid.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado contestando desde las 10.12 horas a las preguntas de su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. La declaración, ya finalizada, ha durado unos 35 minutos.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que Gómez ha dicho que nunca pretendió apropiarse de las marcas al inscribir la marca TSC Transformación Social Competitiva y, posteriormente, el software de la cátedra que había sido financiado por empresas.

En cuanto a la marca, Gómez habría apuntado que el logo se registró antes de que se aprobase el máster y la cátedra -ha defendido que lo puso al servicio de la Universidad Complutense- y, en lo relativo a la marca de Plataforma Transforma, la misma se habría registrado para protegerla mientras se desarrollaba el proyecto tecnológico.

Gómez ha llegado a los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid a las 9.40 horas en medio de un dispositivo de seguridad considerablemente menor que en anteriores ocasiones. Varios furgones del Cuerpo Nacional de Policía que se han apostado desde las 08.33 horas en la calle principal para custodiar la llegada de Gómez.

Es la tercera vez que la esposa de Pedro Sánchez acude ante el juez. En los dos casos anteriores, tanto el 5 como el 19 de julio, el instructor la citó por la denuncia en la que Manos Limpias asegura que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno, habría "recomendado o avalado" a "empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

En aquellas dos ocasiones, Gómez se acogió a su derecho a no declarar. El 5 de julio, alegó que no se le había notificado adecuadamente la querella y que no podía participar en el interrogatorio al desconocer las razones por las que se le investigaban. El día 19, su abogado le recomendó no declarar al haber apreciado falta de garantías en el procedimiento que entonces se dirigía en su contra solo por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En octubre, el juez amplió la investigación en su contra para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'.

Aunque en un principio el instructor citó a Gómez a comparecer el 18 de noviembre, tuvo que aplazar el interrogatorio hasta este miércoles porque la esposa de Pedro Sánchez tenía fijado un viaje oficial a Brasil para asistir a la cumbre del G-20.