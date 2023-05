Belarra desvela el bulo que Juan Carlos Monedero extendió sobre ella: "Se lo inventó"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, no tuvo ningún reparto en aceptar la invitación de David Andújar, colaborador de El HuffPost, para pasar una tarde dando saltos y jugando en un parque de bolas y colchonetas. Mientras los dos se divertían, la actual secretaria general de Podemos habló con él sobre algunos detalles de su vida personal y también de su labor como ministra.

Durante la distendida charla, que ya puedes ver al completo en El HuffPost, Andújar le ofreció a Belarra jugar a fútbol con un balón gigante. En ese momento, Belarra confesó que, dentro del ámbito deportivo, le gusta mucho más el patinaje que el fútbol. "Me encanta patinar. Fuera de cámara te doy unas clases", le dijo la ministra.

Sin embargo, Belarra aprovechó también la circunstancia "para desmentir un bulo" que Juan Carlos Monedero difundió al respecto de este hobby de la ministra. "Él dijo una vez que yo había campeona de España de patinaje. Pero se lo inventó. A mí me encantaba patinar, pero nunca he sido buena. De hecho, una de las cosas buenas que me ha enseñado el deporte es que no hace falta ser buena en todo", señaló.

Por tanto, desde El HuffPost podemos desmentir que Ione Belarra luzca en su palmarés deportivo haber sido campeona de España de patinaje. Todo fue un invento (o una broma) de Juan Carlos Monedero.