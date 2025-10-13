Bob Pop prevé reunirse esta semana con BComú en su objetivo de ser alcalde de Barcelona

El escritor y periodista Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, prevé reunirse esta semana con la ejecutiva de BComú, tras expresar el lunes pasado su intención de presentarse a la alcaldía de Barcelona.

Lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras, tras avanzarlo Enríquez este lunes en su sección 'Cuenta con Bob' en la Cadena Ser: "Vamos para adelante. Bueno, yo sí, a ver ellos".

La semana pasada explicó que siempre ha apoyado a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y que después de que esta se planteara no presentarse más, ha pensado en hacerlo él para continuar su legado y que "la gente viva mejor".

Bob Pop publicó su primera novela, 'Mansos' (Caballo de Troya) en 2010 y prosiguió con el ensayo de humor 'Cuando haces Bop ya no hay stop' (Temas de hoy, 2013). Entró en la televisión gracias al programa 'Late Motiv ' de Andreu Buenafuente (#Cero) y también fue bloguero en 20minutos, Vogue o Vanity Fair, colaborador diario de 'Público' ('La vitrina de Bob Pop' y 'Dicho, Visto y Oído') y hasta crítico televisivo en programas de radio.

En 2021 creó su primera ficción televisiva, la cual también escribía y protagonizaba: Maricón perdido. Dos años antes, reveló que padece esclerosis múltiple. Desde entonces, su salud ha ido empeorando a medida que avanzaba la enfermedad y ya hace años que no puede caminar y se mueve en silla de ruedas.