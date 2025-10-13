Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bob Pop prevé reunirse esta semana con BComú en su objetivo de ser alcalde de Barcelona
en directo
Trump pide que se indulte a Netanyahu en sus causas por corrupción. Sigue la cumbre sobre la paz en Gaza
Política

Política

Bob Pop prevé reunirse esta semana con BComú en su objetivo de ser alcalde de Barcelona

"Vamos para adelante. Bueno, yo sí, a ver ellos", ha dicho en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER.

Redacción HuffPost / Agencias
Bob PopEuropa Press via Getty Images

El escritor y periodista Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, prevé reunirse esta semana con la ejecutiva de BComú, tras expresar el lunes pasado su intención de presentarse a la alcaldía de Barcelona.

Lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras, tras avanzarlo Enríquez este lunes en su sección 'Cuenta con Bob' en la Cadena Ser: "Vamos para adelante. Bueno, yo sí, a ver ellos".

La semana pasada explicó que siempre ha apoyado a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y que después de que esta se planteara no presentarse más, ha pensado en hacerlo él para continuar su legado y que "la gente viva mejor".

Bob Pop publicó su primera novela, 'Mansos' (Caballo de Troya) en 2010 y prosiguió con el ensayo de humor 'Cuando haces Bop ya no hay stop' (Temas de hoy, 2013). Entró en la televisión gracias al programa 'Late Motiv ' de Andreu Buenafuente (#Cero) y también fue bloguero en 20minutos, Vogue o Vanity Fair, colaborador diario de 'Público' ('La vitrina de Bob Pop' y 'Dicho, Visto y Oído') y hasta crítico televisivo en programas de radio.

En 2021 creó su primera ficción televisiva, la cual también escribía y protagonizaba: Maricón perdido. Dos años antes, reveló que padece esclerosis múltiple. Desde entonces, su salud ha ido empeorando a medida que avanzaba la enfermedad y ya hace años que no puede caminar y se mueve en silla de ruedas.

Redacción HuffPost