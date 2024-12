Borbolla calienta el congreso del PSOE andaluz: "La debilidad no es solo electoral, sino de propuesta"

El expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha asegurado este lunes de que la "debilidad" del PSOE-A "no es sólo electoral, sino de propuesta" y ha advertido de que "no se arregla simplemente con quitar" al líder, sino que exige "trabajar juntos pensando en serio lo que hay que proponer en Andalucía".

Borbolla se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si considera que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, debe dar un paso al lado ante el próximo Congreso Regional, que se celebrará los días 22 y 23 de febrero en Granada con votación previa en primarias el 1 de febrero si se proclama más de un candidato a la Secretaría General.

"Los pasos al lado los tiene que dar cada uno dependiendo de sí mismo y de su capacidad de juzgar la situación en la que se encuentra. Yo no voy a recomendarle a nadie que dé un paso atrás o adelante. Lo que sí creo es que en el PSOE-A ahora mismo hay una situación de debilidad, pero no sólo electoral, sino de propuesta que no se soluciona cambiando simplemente a una persona", ha asegurado.

En su opinión, "lo mejor sería pensar en serio entre todos juntos lo que hay que proponer en Andalucía y trabajar juntos para proponerlo. Y si a ti te toca ser el primero y a ti te toca ser el segundo, pues tú aceptas ser el primero y el otro el segundo. Pero aquí parece que lo que se trata es simplemente de quitar al primero y con eso no se arregla absolutamente nada".

Borbolla, que no ha asistido al Congreso Federal del PSOE pese a haber sido invitado, ha asegurado que le parece "lógica" la ovación con la que fueron recibidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la apertura del cónclave tras la anulación de sus condenas por el caso ERE por parte del Tribunal Constitucional (TC).

"Me parece muy bien que haya pasado. Supuse que pasaría porque es lógico que una organización que se ha visto puesta gravemente en cuestión, básicamente en la figura de dos personas, y se vive en una nueva época, me parece lógico que se convoque a las personas que sufrieron esas circunstancias. Había apostado a que pasaría", ha subrayado.

Cuestionado por si considera que Susana Díaz debería volver a dar la batalla en el PSOE-A, Borbolla ha defendido que es una mujer "valiosa" y con "solidez" que se ha "formado, endurecido y enriquecido profundizando en conocimientos y en fuentes de información", aunque también se le podría aplicar el refrán de que "segundas partes nunca fueron buenas".

En cualquier caso, ha lamentado que el PSOE-A vive una situación de "crispación interna de pandillas y grupúsculos que salen y firman manifiestos" que se limitan a "jugar a las casitas, entre otras cosas porque en la mayoría de los manifiestos hay un montón de familiares del encabezador del manifiesto".