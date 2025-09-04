Buscan a un hombre por quemar a su expareja dentro de un coche en Cuéllar (Segovia)

La Guardia Civil busca desde primera hora de este jueves a un hombre que, presuntamente, ha quemado un coche en Cuéllar (Segovia) con su expareja dentro, una mujer de 50 años que ha sufrido heridas y se encuentra hospitalizada en estado grave.

Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil investiga los hechos como un posible caso de violencia de género, ya que la mujer había estado incluida en el sistema VioGén en el pasado, aunque en la actualidad su caso figuraba como inactivo.

El suceso ha ocurrido sobre las 7:38 horas, mientras se estaba celebrando un encierro taurino con motivo de las fiestas del municipio, en un aparcamiento del polígono industrial de Prado Vega; han sido varias las llamadas que han alertado de un incendio de un vehículo y de que una mujer se encontraba, inconsciente, en el interior.

Con esta información, Emergencias ha dado aviso a los bomberos de Segovia, a la Guardia Civil (COS) de Segovia, a emergencias sanitarias Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar.

La Subdelegación del Gobierno en Segovia ha explicado que la mujer ha sido rescatada de las llamas por un testigo, y que a la llegada de los agentes de la Guardia Civil se encontraba consciente y ha sido ella misma la que les ha indicado que ha sido su expareja quien había incendiado el coche con ella dentro.

La mujer ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al hospital de La Paz en Madrid con pronóstico reservado. Se ha comprobado que entre la víctima y el supuesto agresor existe una antigua relación sentimental y, que aunque ahora ya no eran pareja, existe un caso en el sistema VioGén desde 2020.

El supuesto agresor está siendo buscado por la Guardia Civil para proceder a su detención.