Calendario laboral 2025: en qué lugares es festivo el 28 de abril

El día 28 de abril de 2025 no será festivo a nivel nacional, tampoco figura como día festivo en el calendario autonómico de ninguna comunidad. Sin embargo, esto no significa que en todo el país se trate de una jornada laboral habitual, ya que en varios municipios se celebran fiestas locales que convierten esta fecha en un día no laborable para muchos.

En la Comunidad Valenciana, esta jornada adquiere una relevancia especial debido a la celebración de San Vicente Ferrer, patrón de la comunidad. Son numerosos los municipios que honran a este santo con celebraciones propias. Aunque no es una festividad reconocida para toda la comunidad autónoma, sí que afecta a una buena parte de sus localidades, lo que implica que muchos valencianos disfrutarán de un día libre.

Entre los municipios valencianos que conmemorarán esta festividad se encuentran ciudades como Valencia capital, Gandía, Torrent, Paterna, Sagunto, Elche y Torrevieja. Cada uno de estos lugares organiza actos conmemorativos y celebraciones tradicionales. Mientras tanto, en el resto de España, donde no coinciden fiestas locales con esta fecha, se mantendrá la rutina habitual de trabajo y actividad escolar.

Fuera de la Comunidad Valenciana, otro punto del país en el que el 28 de abril también será festivo es Vitoria. En esta ciudad del País Vasco se celebra San Prudencio, patrón de Álava, una festividad que cada año congrega a numerosos habitantes en actos religiosos y populares. Esta jornada es especialmente significativa para los alaveses, siendo una de las fechas más destacadas de su calendario local.

Así, aunque el 28 de abril no sea un festivo generalizado en España, sí se trata de una fecha señalada para ciertos territorios. Tanto en la Comunidad Valenciana como en Vitoria, los vecinos podrán disfrutar de un día distinto, marcado por la cultura, la devoción y la celebración, en contraste con el resto del país que vivirá una jornada laboral convencional.