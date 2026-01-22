El PP ganaría las elecciones de Aragón, pero sin mayoría absoluta; Vox se dispara y el PSOE sigue en caída libre, según el CIS
Los populares conseguirían entre 25 y 29 escaños según la encuestadora y, al igual que en Extremadura, el Partido Socialista se daría un nuevo batacazo.
El Partido Popular volvería a ganar las elecciones autonómicas de Aragón de este próximo 8 de febrero según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero no obtendría la mayoría absoluta. Así lo ha apuntado la encuestadora en un nuevo barómetro en el que los comicios autonómicos han sido los protagonistas. El partido de Jorge Azcón obtendría 35,3% de los votos, lo que puede significarles entre 25 y 29 escaños, ganando de forma incuestionable.
En segunda posición quedaría el Partido Socialista de Pilar Alegría que obtendría el 26,7% de los sufragios y entre 17 y 23 diputados. Hasta 6 escaños menos que en los pasados comicios. La medalla de bronce sería para la extrema derecha de Santiago Abascal que obtendría entre tres y seis diputados.
En el caos que se presenta a la izquierda del Partido Socialista, el resultado estaría ajustado entre las formaciones. IU-Movimiento Sumar tendría entre 1 y 3 representantes, Aragón Existe oscilaría entre 1 y 2 y Podemos-Alianza Verde, uno o ninguno. La mayoría absoluta son 34 con lo que, si los datos del CIS se aproximan a la realidad, la única suma que daría la llave de la gobernabilidad sería la del Partido Popular y Vox.
Los candidatos Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), Raúl Burillo (Aragón Existe), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Francisco Nasarre (Partido Aragonés) se medirán en las urnas el próximo 8 de febrero como segunda cita de este ciclo electoral tras las elecciones de Extremadura.