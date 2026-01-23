El PP ganaría en Aragón pero seguiría dependiendo de un Vox disparado al doble de diputados

A 16 días de que Aragón pase por las urnas, el Partido Popular se perfila como el ganador de los comicios autonómicos, pero con una aritmética final que poco serviría a un Jorge Azcón que adelantó las elecciones ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Vox para desbloquear los presupuestos.

Según la última entrega del sondeo de 40 dB. para El País y la Cadena SER, los populares ganarían ampliando solo en un escaño sus apoyos, pero necesitado igualmente de una ultraderecha que se dispararía con el doble de diputados. Mientras que los socialistas sufrirían una importante caída que se mueve entre los 4 y los 5 asientos en las Cortes autonómicas.

De materializarse los resultados de dicho sondeo, los de Azcón pasarían a contar con el 37,4% de los sufragios frente al 35,5% que obtuvieron en 2023, lo que se traduciría en 29 diputados autonómicos frente a los 28 actuales. Vox sería el gran beneficiado en esta cita electoral, pasando de 7 a 13 escaños, contando con mayor peso y relevancia a la hora de volver a sentarse a la mesa de negociaciones, en un reflejo similar a lo ocurrido después de María Guardiola (PP) adelantase elecciones en Extremadura.

La ultraderecha pasaría de contar con el 11,2% de los votos que recogió en las anteriores elecciones aragonesas a un 17,9%. No obstante, la mayor variación respecto a esa última cita con las urnas la protagonizaría el PSOE con la exministra de Educación y Deportes Pilar Alegría a la cabeza. Los socialista pasarían de tener un apoyo del 29,6% a uno del 25,0%.

La izquierda alternativa, castigada por la fragmentación

La cuarta formación más votada sería la Chunta Aragonesista (CHA) que mejoraría levemente sus resultados anteriores, pero en un contexto de descalabro para las distintas formaciones de la izquierda alternativa en el que sobresale el factor de la fragmentación. Si los de Jorge Pueyo contaban con el 5,1% de los sufragios, podrían subir hasta el 5,7% sin que eso altere sus actuales tres escaños en el Parlamento aragonés.

A CHA le seguiría como formación más votada Aragón Existe, la marca de la España Vaciada que está encabezada por el exdiputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Lo hace con un 3,9% de intención de voto y dos escaños. Pero en 2023, este proyecto político logró el 5,0% de los sufragios, contando con un escaño más que la proyección actual del instituto 40 dB.

También en el ámbito de los partidos regionalistas, el Partido Aragonés Regionalista (PAR) se quedaría sin representación con un parco 1,3% de intención de voto. El 2,1% que lograron en los pasado comicios aragoneses le dieron un escaño que fue una de las llaves para la investidura de Jorge Azcón, además de la de Vox.

Mas no solo a este tipo de formaciones les pasaría factura el 8-F. El golpe, según los consultados en la encuesta, sería incluso mayor en la izquierda alternativa. La coalición de IU y Movimiento Sumar podría reeditar el único escaño del que disponen con una intención de voto del 3,8%, mayor que la anterior. El gran damnificado es la candidatura conformada por Podemos y Alianza Verde que bajarían del anterior 4% a un 2%, dejándose el asiento con el que cuentan ahora y, por tanto, quedándose sin representación.