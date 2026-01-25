Jorge Pueyo: "He sido en esta legislatura el único diputado aragonés que ha defendido Aragón desde Madrid"

Jorge Pueyo (Octubre, 1995) entró por primera vez en el Congreso de los Diputados luciendo una colorida corbata que perteneció en su día a su admirado José Antonio Labordeta. "Per Aragón, es suyos dreitos y llibertaz, paisaches y ríos y la cllase treballadora", pronunció en aragonés al prometer su cargo como miembro de la Cámara Baja. No fue una excentricidad: este abogado oscense ganó siendo muy joven varios concursos escribiendo poemas en aragonés, una lengua que actualmente hablan unas 15.000 personas y cuya defensa ha marcado su trayectoria política.

Miembro de la generación Z, empezó su 'batalla lingüística' divulgando su idioma a través de las redes sociales mediante un informativo diario. En 2022, estrenó en la televisión autonómica A escampar la boira, un late night con invitados que le granjeó el apodo del "Broncano aragonés". Y un año después, se apartó de los focos de la tele para verse deslumbrado por los de la política como cabeza de lista de Sumar por Zaragoza en la coalición forjada para las generales de julio de 2023.

Ahora, tras tres años en el Congreso, abandona el escaño para ser el candidato de CHA a la presidencia de Aragón. "Podría parecer una decisión difícil, pero en realidad no lo es. En Madrid he estado siempre con la mira puesta en Aragón", asegura en una entrevista con El HuffPost, en la que también habla sobre la división de los partidos de izquierda en estos comicios, la última propuesta de financiación autonómica del Gobierno o su anhelado plan para conectar Zaragoza con Huesca a través de una línea de Cercanías que Óscar Puente rechaza.

El candidato de CHA a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, durante el arranque de la campaña electoral EFE

- Usted era hasta ahora diputado en el Congreso y quedaba todavía un año de legislatura por delante. ¿Por qué decide volver a Zaragoza y no seguir en la política nacional?

- Aragón está en manos de un gobierno del PP, apoyado por Vox, que está llevando a cabo políticas muy dañinas para nuestra tierra: privatizaciones extremas, desguace de la educación pública, destrozo de la sanidad pública... El pequeño aprendiz de Ayuso (Azcón) está inyectando muchísimo dinero a grupos como Quirón o Ribera Salud mientras se debilitan nuestros servicios públicos sanitarios.

Dejar el Congreso podría parecer una decisión difícil, pero en realidad no lo es. En Madrid he estado siempre con la mira puesta en Aragón. Creo, de hecho, que soy el único diputado aragonés de los 13 que hay en la Cámara Baja que ha defendido Aragón desde Madrid.

Además, no nos vamos a engañar, la legislatura en Madrid lleva en dique seco varios meses. Junts ya ha dicho que no va a aprobar las leyes del Gobierno y no están saliendo adelante las medidas sociales que desde nuestra posición planteamos. Así que desde Chunta Aragonesista creemos que es el momento de recuperar el pulso en Aragón. Y la sensación, de momento, es positiva, porque creo que los aragoneses se han dado cuenta del enorme trabajo que hemos hecho todos estos años desde el Congreso.

- Los sondeos hablan de tres o cuatro escaños para la CHA. Actualmente, tienen tres. ¿Cuál sería un buen resultado para usted?

- Bueno, alguna encuesta ya dice que estamos cerca de llegar a los cinco. Como he comentado, tenemos unas sensaciones muy positivas. El otro día, el que fuera el asesor de Labordeta me decía: "Nos paran por la calle y nos preguntan. ¡Esto no nos pasaba desde hace años!"

- Las mismas encuestas apuntan a que el PP seguiría necesitando de Vox para gobernar. ¿Cree que a Azcón le puede pasar lo mismo que a Guardiola en Extremadura?

- Es que el adelanto electoral es una estrategia que dicta el PP a nivel nacional. Es una imposición de los "ayusos" y los "feijóos" a los barones autonómicos del partido. Lo que ellos buscan es debilitar al PSOE, y probablemente lo conseguirán. Pero, ¿a qué precio? Al precio de convertirse en el caballo de Troya de la extrema derecha. La estrategia que han puesto en marcha está haciendo que Vox crezca y que en las CC.AA. haya gobiernos más débiles.

- Permítame que le pregunte por la forma en la que se van a presentar los partidos de izquierda en estas elecciones. En concreto, Podemos va por un lado, Sumar-IU por otro y la Chunta y Equo por el suyo. Hay gente que no entiende esa división ¿Qué le diferencia a usted de lo que puedan defender IU o Podemos?

- A nosotros nos preocupaba que en estas elecciones pudiera pasar lo mismo que ocurrió en Huesca en las últimas municipales, cuando cuatro partidos de izquierda nos quedamos bordeando el 5% y no obtuvimos representación. Por eso, por primera vez en cuarenta años de vida de CHA, nos planteamos llegar a un acuerdo de coalición y que los cinco actores de la izquierda nos pudiéramos sentar en la misma mesa para hablar. Y lo intentamos, pero hubo vetos cruzados que impidieron incluso negociar. También ha habido muchas intoxicaciones y vetos y directrices desde Madrid para no llegar a un acuerdo, porque algunos estaban más interesados en ver quién era el partido que lideraba una candidatura para las próximas generales que en las propias elecciones autonómicas.

Pero Chunta sólo obedece a Aragón. Quizá también tengamos algo de culpa en lo que ha pasado, pero nosotros nunca vamos a hacer cálculos en función de votos o directrices estatales. Entiendo que pueda haber cierto desánimo entre la izquierda, pero ahora ya no toca hablar de candidatos o candidaturas. Nosotros tenemos claro que el enemigo no está en la izquierda, sino que los enemigos son Azcón y Vox.

- Vox ha decidido seguir con sus planes de campaña pese al accidente ferroviario en Adamuz. Elma Saiz tildó esta actitud de “ruin”. ¿Usted cómo lo califica?

- Que Vox se desmarcara del resto de partidos no me pareció extraño, porque su estrategia es llevar una suerte de fórmula antipolítica. Aunque esto ya no se trata de antipolítica, sino de valores humanos mínimos. No tienen ni un mínimo de sensibilidad y no respetan el luto. Eso sí, son los mismos que luego tras la DANA, a través de sus juventudes, intentan quedarse con el dinero recaudado para las víctimas. Aplazar el inicio de la campaña fue una decisión basada en valores y en principios mínimos. Igual hay mucho votante de Vox que no entiende las decisiones que toma Abascal.

- Usted ha sido muy crítico en redes sociales sobre la propuesta de financiación autonómica que ha hecho el Gobierno. Lo que le ha valido, incluso, la reprimenda en público de Rufián. ¿Cuál sería para usted una buena financiación para Aragón?

- Con esta propuesta que han presentado, Aragón pasa a ser la CC.AA. más perjudicada. Y eso conlleva que los servicios públicos sean también peores con respecto a otras regiones. Mire, Aragón tiene un tamaño de territorio que supone el 10% del conjunto del Estado y la financiación que recibe no es ni del 3%. Además, abrir una escuela en un pueblo de Teruel o un centro de salud en el Pirineo es más elevado. Para mí, es incomprensible que desde posiciones de izquierda se defienda el criterio de ordinalidad y se renuncie al de solidaridad, que es el que debería prevalecer.

Desde CHA también decimos que el estatuto de autonomía de Aragón establece unos criterios mediante los cuales debe calcularse ese sistema de financiación, que son superficie, envejecimiento y despoblación. Y luego también recoge la posibilidad de crear un convenio bilateral económico-financiero entre Aragón y el Estado, pero esto lleva treinta años sin aplicarse porque PP y PSOE no quieren. Y hay que ser claro: no hay ninguna salida a este sistema que no pase por Aragón. El problema es que el PP está más instalado en la queja que en la propuesta y Azcón debe ejercer de presidente y convocar esa mesa bilateral. No ser un títere de los intereses de Génova.

- ¿Y qué pasa con Rufián?

- Con Rufián hay buen rollo, pero a veces chocamos. Él dijo que Aragón iba a tener 600 millones más. Y es verdad, pero recibimos muchísimo menos dinero que otras regiones. Es lo que le dije en Twitter: si el PSOE nos invita a comer todos los días, no puede ser que para algunos haya menú ejecutivo y para nosotros las migajas.

- También ha declarado la guerra a Óscar Puente por haber descartado el proyecto de red de Cercanías entre Zaragoza y Huesca. El ministro alega baja demanda. ¿Por qué cree que es necesaria? ¿Tiene una estimación de cuántas personas lo usarían diariamente?

Es que el ministro Puente no dijo la verdad. Aseguró que se apoyaba en estudios técnicos para descartar dicha ampliación, pero pedimos esos estudios y no nos los enseñan. ¿Existen esos estudios?

Además, Puente dijo que la única línea de cercanías actual en Aragón no es rentable. Se le olvida decir que es una línea entre Miraflores y Casetas que sólo se hizo por la Expo de 2008, pero que no es un servicio de transporte urbano real. Zaragoza es la cuarta ciudad del estado, ¡claro que puede ser rentable esa línea de cercanías! Lo que no tiene sentido es que el ministro vallisoletano diga que el Valladolid – Palencia sí lo es con la mitad de población.

Lo que está claro es que no hay voluntad política. Cuando Puente dijo que no al cercanías, los diputados socialistas aragoneses aplaudieron esa decisión. A mí eso me parece lamentable y demuestra que en Aragón no podemos depender de sucursales dependientes de Madrid. Debemos tener una voz propia en el Congreso y que se reivindique los intereses de los aragoneses.

- ¿Y qué hacemos con las conexiones a/desde Teruel? La provincia olvidada...

- Aragón tiene las peores carreteras del Estado y, concretamente en Teruel, el Estado tiene mucho trabajo por delante. En la A-25, la A-40, la A-68… Y luego el Corredor Cantábrico – Mediterráneo va con retraso. Hay que vertebrar Aragón y, para eso, es necesario hacer muchas cosas. ¡Es que hay carreteras nacionales como la N-211 que son un despropósito! El ferrocarril Valencia – Teruel – Zaragoza también está en un estado lamentable, hace falta construir una nueva estación intermodal en Teruel y, por supuesto, potenciar también su aeropuerto.

- ¿Cuál es su postura con respecto a la segunda vía del tranvía en Zaragoza? ¿Desde CHA la consideran necesaria?

- Esta es una reivindicación de toda la ciudad desde el año 2017. Un proyecto que, sin embargo, Azcón detuvo cuando era alcalde de Zaragoza. Alegría ya dijo que el Estado debería pagar una gran parte, pero también hemos visto que esas promesas luego caen en saco roto. Por eso, hemos presentado una iniciativa en el Congreso para que el Estado pague un 50% de esa nueva línea, como ha hecho con el metro de Sevilla. Es lo normal. Y también tenemos que pedir que Europa aporte.

- Algunos informes apuntan a que el precio de la vivienda ha subido un 11% en Zaragoza y los alquileres, un 4%. Desde Sumar abogaban por la congelación de precios. ¿Usted aplicaría esta misma fórmula para Aragón?

- Fíjese, los jóvenes destinamos un 96,3% de nuestro salario íntegro a paga la vivienda. ¡Ni siquiera podemos ahorrar 100 euros al mes! Pero el PP, que es quien tiene las competencias en los territorios, es incapaz de solucionar el problema porque tiene intereses inmobiliarios detrás.

Es un drama. No se declaran zonas tensionadas en el Pirineo, no hay inversión para la creación de un parque de vivienda pública real, no se aplica la ley de vivienda, no se rehabilitan viviendas... Nosotros prometemos precisamente todo lo contrario: crear un observatorio aragonés de vivienda, una red comarcal de oficinas de vivienda que ayude a muchos municipios del mundo rural, viviendas protegidas para personas que no puedan acceder, ayudas al alquiler y para rehabilitar viviendas, o aumentar el impuesto de transmisiones patrimoniales en las compraventas que participen personas con tres o más viviendas. Y sí, también ayudas fiscales, pero para los jóvenes, no para los arrendadores. La idea del PSOE de bonificar el 100% del IRPF a los caseros no tienen ningún sentido. Yo no sé a qué está jugando el PSOE, pero no está entendiendo la realidad de los jóvenes.

- Por último, dígame un recuerdo bonito y otro no tan bonito que se lleva del Congreso tras su experiencia de casi tres años como diputado

- Un recuerdo bonito es cuando vinieron los compañeros de CHA un día de San Valero (29 de enero) al Congreso para reivindicar la necesidad de un Cercanías. Íbamos por los pasillos corriendo, gritando... ¡Hasta nos llamaron la atención!

Y sobre un momento duro te diría dos. El primero cuando conseguimos 87 millones de euros para compensar a Aragón la merma de ingresos. Fueron días muy desagradables por culpa de la negociación con diputados aragoneses del PSOE.

Y otra decepción fue cuando votamos en contra del real decreto antiapagones mientras el grupo parlamentario Sumar votaba a favor. Recibí algunas llamadas para que cambiara de opinión y participé en conversaciones muy difíciles. Pero cualquier persona de izquierdas de mi tierra sabe que no se podía votar a favor de un texto que favorecía la proliferación descontrolada de macroparques en nuestro territorio. Yo me debo y me deberé siempre a Aragón, incluso por encima de mi propio partido.