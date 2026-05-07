Clavijo señala que el crucero afectado por hantavirus no atracará y los trabajadores amenazan con bloquear el puerto

El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, en Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha explicado que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el archipiélago, sino que "solo fondeará", y la evacuación de los pasajeros será con una lancha o una nave nodriza.

[Brote de hantavirus, en directo]

Así lo ha anunciado Clavijo en declaraciones a los periodistas tras el encuentro que ha mantenido este jueves en el Ministerio de Sanidad con Mónica García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Según ha desvelado Clavijo, ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias, aunque la ministra de Sanidad le ha informado de que el buque no atracará.

"Creemos que una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", ha añadido Clavijo.

El presidente canario también ha pedido al Gobierno central que el crucero esté "el menor tiempo posible" en las costas del archipiélago y que, una vez se produzca el desembarco de todos los pasajeros, se dirija a Países Bajos.

Temor a un bloqueo

Mientras, el sindicato de trabajadores del Puerto de Tenerife ha convocado para este viernes una manifestación ante el Parlamento de Canarias, entre las 12.00 y las 14.00 horas, con el fin de exigir medidas de seguridad ante la llegada del crucero 'MV Hondius'.

La concentración se celebra el bajo el lema "Para el trabajo no... para el riesgo sí. Tenerife se respeta. No somos de segunda. Protocolos de seguridad ya". Incluso, según ha avanzado 'Televisión Española', estudian bloquear la llegada del crucero a puerto si no se cumplen sus medidas, se les da más información y se fija un protocolo de seguridad claro con remolcadores y Equipos de Protección Individual (EPI), entre otros aspectos.