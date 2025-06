Compromís opta por abstenerse ante el Convenio Económico entre el Estado y Navarra y exige financiación para Valencia

Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha avanzado que los dos diputados que tiene su formación en el Congreso se abstendrán en la votación del Convenio Económico entre el Estado y Navarra y ha aprovechado para exigir al Ejecutivo que trabaje para acabar con la "infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa desde la Cámara Baja haciendo referencia al proyecto de ley que se debate y vota hoy en el Pleno por lectura única para aprobar el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra para incorporar las nuevas figuras tributarias aprobadas en los últimos meses a nivel estatal.

Según ha explicado Micó, esta postura de su formación se debe a que "no están en contra del modelo, al contrario" pero sí que consideran que no tiene "ningún sentido" que el PSOE se dedique a cerrar acuerdos de convenios económicos con las comunidades autónomas que tienen "mejor situación" y no lo haga con comunidades como la valenciana que, según ha dicho, "está infrafinanciada".

"Exigimos al Gobierno que aborde ya la cuestión de la financiación, que es una cuestión básica para Compromís", ha reclamado.

Esta decisión ya fue adoptada por la formación valenciana el pasado mes de abril cuando el Congreso abordó la última modificación del Concierto Económico vasco con la que Euskadi aumentó su autogobierno económico financiero con la regulación de hasta 14 impuestos más, entre ellos el IVA.