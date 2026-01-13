La astronauta Sara García da toda una lección con esta reivindicación para España que no deja de compartirse

La bióloga molecular, investigadora contra el cáncer y primera mujer astronauta en la historia de España, Sara García Alonso, dejó un minuto que está siendo muy compartido durante su entrevista de este lunes en La Revuelta. En él reivindicó la inversión en ciencia tras ser preguntada por el dinero en el banco.

En la recta final de la conversación que mantuvo con David Broncano, el presentador del espacio de TVE, García Alonso tuvo que responder a las preguntas clásicas del programa: el dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes.

Fue al contestar a la primera cuando dejó una contestación que está siendo muy compartida en la red social de X después de que la propia cuenta de La Revuelta publicara el momento.

"Astronauta, piloto, biotecnóloga, investigadora contra el cáncer... estarás forrada", le comentó Broncano. "Astronauta que trabaja de investigadora y recibe su salario de investigadora y no como astronauta y piloto por amor al arte que me lo tengo que pagar yo", respondió ella.

La reivindicación de García Alonso

García Alonso comentó que "esto es algo que se hace por vocación y no para hacerse rico" y explicó que su salario es el de investigadora. "Creo que la gente se hace una idea de cómo está la ciencia en España", afirmó.

"Vengo a reivindicar que habría que apostar por la ciencia porque sin ciencia no hay futuro y hay mucha gente que le gustaría dedicarse a esto, pero está tan mal pagada...", se resignó la astronauta leonesa.

Además, confirmó que "nadie que se mete en ciencia o investigación y ni siquiera en la profesión de astronauta para hacerse rico" y "sí por el servicio público de mejorar las cosas y el entorno que tienes a tu alrededor".

"En el caso de la ciencia, ya no es que te hagas rico, es que necesitas la financiación para poder vivir", sentenció García Alonso, provocando los aplausos del público y de los usuarios de X.

Algunas curiosidades de García Alonso