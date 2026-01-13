Una española que vivió en Finlandia cuenta lo que hacen allí con los que ganan más de 120.000 euros anuales: "Por transparencia"

Mar revela qué pasa con las personas que ganan más de 120.000 euros anuales en Filandia.

Mar es una joven creadora de contenido española que vive en Estados Unidos, pero está casada con un finlandés, por lo que ha pasado un tiempo en Finlandia y le ha llamado la atención varios puntos que ha tratado en un vídeo publicado en TikTok (@mareddyrud), donde acumula más de 21.000 seguidores.

Las diferencias culturales entre diferentes países siempre quedan bastante claras al principio, por falta de costumbre o por una forma opuesta de comportarse en algunas situaciones específicas, como puede pasar en los transportes públicos en Japón y España.

Una de las cosas que más ha sorprendido del vídeo, que ha acumulado más de 324.000 visualizaciones y más de 39.000 'me gusta' (y subiendo), ha sido lo que hacen precisamente con todo y cada uno de los residentes en Finlandia que cobran más de 120.000 euros anuales.

Si trabajas en Finlandia y cobras más de 120.000 euros anuales... Todos lo sabrán

Tal y como ha contado Mar, si una persona que gana en Finlandia cobra 120.000 euros anuales o más, saldrá en una lista que se publica todos los años.

"Es un poco para que haya transparencia con los sueldos, sobre todo cuando son sueldos muy altos para Finlandia, sobre todo los políticos o gente así, que haya transparencia de lo que ganan", ha revelado la joven.

No es poco común saber en ese país cuánto gana tu vecino no solo por su trabajo, sino por negocios paralelos o cualquier acción al respecto. Cada 8 de noviembre se celebra el Día de la Transparencia Fiscal, en el que el Estado publica la información actualizada sobre los ingresos para que cualquiera la pueda consultar, según cuenta Euronews.

Por qué en España no se pueden ver estos datos

En España está prohibido compartir información fiscal con terceros, salvo algunas excepciones. Según el artículo 94 de la Ley General Tributaria, se establece el deber de reserva y secreto de los datos que obtiene la Administración Tributaria.

Por lo tanto, se prohíbe su divulgación a terceros, salvo para la aplicación de algún tributo o sanción. Hay algunas excepciones:

Colaboración con órgano judicial

Otras administraciones , para luchar contra el fraude o blanqueo de capitales

, para luchar contra el fraude o blanqueo de capitales Comisiones Parlamentarias , para investigaciones

, para investigaciones Protección de Menores , para proteger sus derechos

, para proteger sus derechos Tribunal de Cuentas

DGT, para las notificaciones de cobros públicos no tributarios

Lo que no sabías de Finlandia

Mar ha contado hasta cuatro curiosidades del país que pocos saben hasta que tienen la oportunidad de viajar allí, como la curiosísima costumbre con los bebés.