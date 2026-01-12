Marino Turiel, el nuevo abogado que representará a Ábalos ante el Supremo

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, en una imagen de archivo.

Marino Turiel Gómez ha sido designado como nuevo abogado defensor de José Luis Ábalos en el caso Koldo, una investigación de presunta corrupción vinculada a la adjudicación de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia que se tramita en el Tribunal Supremo.

La entrada de Turiel Gómez se produce tras la renuncia de su anterior letrado, Carlos Bautista, un abogado penalista y exfiscal de la Audiencia Nacional que había asumido la defensa de Ábalos en octubre de 2025 después de la salida de otro abogado, José Aníbal Álvarez. En otras palabras, se trata de la segunda ocasión en la que Ábalos cambia de abogado.

Bautista presentó entonces un escrito en la Sala Segunda del Supremo comunicando que renunciaba a seguir representando al exministro "por discrepancias contractuales" que "imposibilitan la continuidad de la relación profesional" y solicitó la paralización de plazos procesales "con el fin de no generar indefensión".

La salida de Bautista dejó a Ábalos solo a días de una vista clave fijada para este 15 de enero, en la que el Tribunal Supremo debe analizar el recurso contra su prisión preventiva. Aunque el juez instructor aceptó la renuncia, determinó que Bautista aún tendría que asistir a esta vista al tratarse de un trámite procesal urgente, porque un nuevo letrado no podría estar al orden del día a tiempo.

En este contexto de tensión procesal, Ábalos ha nombrado a Marino Turiel Gómez, un abogado con despacho profesional en Madrid y experiencia en el ejercicio forense, para hacerse cargo de su defensa en esta fase crítica del procedimiento. Además, también lleva otros casos del exministro como este mismo ha reconocido a través de X: "Gestiona también asuntos que guardan relación con la referida causa. Partes tan importantes como mi recurso al Suplicatorio ante el Tribunal Constitucional o la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

Su perfil es menos mediático y más técnico, además de ser de su máxima confianza, lo que señala un cambio de estrategia tras las dificultades surgidas con sus defensores anteriores. El caso Koldo sigue estando al pie del cañón presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias en torno a contratos públicos durante la pandemia, con implicaciones que han llevado la causa hasta el Tribunal Supremo.

"Quiero compartir que he encargado al abogado penalista D. Marino Turiel Gómez con quien trabajo desde hace varios años y gestiona también asuntos que guardan relación con la referida causa", ha expresado Ábalos a través de redes sociales.

"Un abogado es el rostro más próximo y humano en causas como las que me afectan, pero también es el más expuesto. Por eso quiero expresar mi más sincero agradecimiento porque hayan asumido mi representación", ha enfatizado agradeciendo los servicios que vaya a dar el letrado perteneciente a 'Turiel Abogados'.

Además, el que fuera ministro y mano derecha de Pedro Sánchez ha querido agradecer a su anterior representante por "el gran trabajo desplegado en tan corto espacio de tiempo".

Comienza una nueva etapa para José Luis Ábalos en la que su proceso judicial será clave para determinar su responsabilidad en las diferentes tramas de las que se le acusa y que provocaron su entrada en prisión el pasado 27 de noviembre.